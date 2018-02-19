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التعادل السلبي يحسم مواجهة "الفيصلي" و"الرائد"

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والرائد التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين .

وانتهت المباراة التي جمعت الشقيقين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده للنقطة رقم 21 في المركز الثالث عشر كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 26 احتل من خلالها المركز الثامن في سلم الترتيب.

جولة يوم التأسيس الفيصلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل السلبي يحسم مواجهة "الفيصلي" و"الرائد"
سبق

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والرائد التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين .

وانتهت المباراة التي جمعت الشقيقين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده للنقطة رقم 21 في المركز الثالث عشر كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 26 احتل من خلالها المركز الثامن في سلم الترتيب.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
08:35 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
12:46 AM

التعادل السلبي يحسم مواجهة "الفيصلي" و"الرائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والرائد التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين .

وانتهت المباراة التي جمعت الشقيقين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده للنقطة رقم 21 في المركز الثالث عشر كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 26 احتل من خلالها المركز الثامن في سلم الترتيب.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,133
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,545
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,203
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