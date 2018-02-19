التعادل السلبي يحسم مواجهة "الفيصلي" و"الرائد"

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والرائد التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين .

وانتهت المباراة التي جمعت الشقيقين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة "يوم التأسيس".

بتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده للنقطة رقم 21 في المركز الثالث عشر كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 26 احتل من خلالها المركز الثامن في سلم الترتيب.