"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل 7 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة في محافظات: (العلا، والحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) مسببة تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء.