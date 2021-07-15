"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة
الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل 7 محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة في محافظات: (العلا، والحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) مسببة تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء.
"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-15
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة في محافظات: (العلا، والحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) مسببة تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
10:29 AM
"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة
الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل 7 محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة في محافظات: (العلا، والحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) مسببة تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء.