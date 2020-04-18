"الهلال الأحمر": تلقينا أكثر من 160 ألف مكالمة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 65% منها غير طارئة!

قالت: إن كل شخص اتصل دون حالة طارئة سبب في تأخير تلقي بلاغ خطير يحتاج لتدخل عاجل

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تلقيها الأسبوع الماضي أكثر من 160 ألف مكالمة مقارنة بـ40 ألف مكالمة كانت في ذات الأسبوع من السنة الماضية، معبرةً عن أسفها بأن أكثر من 65% من تلك المكالمات غير طارئة، مؤكدة أن تلك الزيادة الكبيرة لا تعبر عن زيادة حالات الطوارئ!

وحذرت "الهلال الأحمر" من أن اتصالاً واحداً غير طارئ قد يجعل أسرة تفقد أحد أفرادها، أو تحرم مصاباً من صحته طول عمره!

وتفصيلاً، نشرت الهيئة مقطع فيديو توعوياً عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" ‪@mediasrca تضمن قصص مكالمات حقيقية حيث تفاوتت طلبات المتصلين من طلب إذن للخروج من أجل إحضار دواء من الصيدلية، وآخر يريد إذناً من أجل شراء مقاضي للمنزل!! وآخر لديه ابن عم يريد الذهاب إليه!!

ولفت أحد منسوبي الهيئة، والذي كان يتحدث من خلال الرسالة التوعوية المرئية، إلى أنهم يتلقون مثل هذه الاتصالات في مركز عمليات الهيئة على الرقم 997 معبراً عن أسفه من أنها تتكرر عليهم بشكل يومي، ومشكلتها أنها تتسبب في حرمانهم من تلقي بلاغات مهمة وعاجلة وتأخير في استقبال الاتصالات من الأشخاص الذين يحتاجون لنقل حالات طارئة للمستشفى.

ولفت إلى أنهم استقبلوا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 160 ألف مكالمة، بينما استقبلوا في نفس الأسبوع من السنة الماضية نحو 40 ألف مكالمة فقط!! مشيراً إلى أن هذه الزيادة الكبيرة لا تعبر عن زيادة حالات الطوارئ؛ لأن أكثر من 65% من هذه المكالمات غير طارئة!! منها طلبات إذن خروج لحالات غير طارئة، واستفسارات طبية خارجة عن اختصاصات الهيئة.

ووجّه رسالة قائلاً: "كل شخص اتصل دون حالة طارئة سبب في تأخير تلقي بلاغ خطير يحتاج تدخل عاجل!! ونحن في مركز عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 نعمل على مدار الساعة؛ لكي نحفظ الأرواح ونسعف المصابين".

ودعا إلى "تذكر أن اتصالاً واحداً غير طارئ يجعل أسرة تفقد أحد أفرادها، أو تحرم مصاباً من صحته طول عمره".