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كم مرة يمكن إعادة استخدام كمامات KN95  وN95؟ خبراء الصحة يجيبون

إعادة بعض الدول فرضها للحفاظ على سلامة الناس تزيد استهلاكها بشكل كبير

قال مايكل نايت، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إنه يمكن إعادة استخدام الكمامات من نوع KN95 و N95مرات عدة على عكس ما كان ينظر له في بداية جائحة كورونا أنها تُستخدم لمرة واحدة فقط.

وأشار نايت إلى أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتجدُّد التوصيات من خبراء الصحة العامة، وإعادة بعض الدول فرض الكمامات للحفاظ على سلامة الناس، يزيد استهلاك الكمامات بشكل كبير حول العالم.

وتابع: إذا كنت ترتدي كمامة للذهاب إلى متجر -على سبيل المثال- واستغرق الأمر منك 45 دقيقة فمن المفترض أنه يمكنك ارتداء الكمامة ذاتها لبضعة أيام، لكن مع المحافظة عليها من التلوث.

وفي توصية للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية فإنه يفضل عدم إعادة استخدام الكمامات (N95 ) أكثر من خمس مرات.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة أنه يمكن ارتداء بعض أنواع الكمامات مرات عدة إلا أنه يفضل في حال ارتدائها ساعات طويلة، مثل ساعات العمل، أن يتم ترك القناع حتى يجف 48 ساعة، ثم يمكن معاودة استخدامها؛ وذلك لمنع دخول أي فيروسات علقت في الكمامة إلى جسم الإنسان.

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كم مرة يمكن إعادة استخدام كمامات KN95  وN95؟ خبراء الصحة يجيبون
سبق

قال مايكل نايت، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إنه يمكن إعادة استخدام الكمامات من نوع KN95 و N95مرات عدة على عكس ما كان ينظر له في بداية جائحة كورونا أنها تُستخدم لمرة واحدة فقط.

وأشار نايت إلى أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتجدُّد التوصيات من خبراء الصحة العامة، وإعادة بعض الدول فرض الكمامات للحفاظ على سلامة الناس، يزيد استهلاك الكمامات بشكل كبير حول العالم.

وتابع: إذا كنت ترتدي كمامة للذهاب إلى متجر -على سبيل المثال- واستغرق الأمر منك 45 دقيقة فمن المفترض أنه يمكنك ارتداء الكمامة ذاتها لبضعة أيام، لكن مع المحافظة عليها من التلوث.

وفي توصية للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية فإنه يفضل عدم إعادة استخدام الكمامات (N95 ) أكثر من خمس مرات.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة أنه يمكن ارتداء بعض أنواع الكمامات مرات عدة إلا أنه يفضل في حال ارتدائها ساعات طويلة، مثل ساعات العمل، أن يتم ترك القناع حتى يجف 48 ساعة، ثم يمكن معاودة استخدامها؛ وذلك لمنع دخول أي فيروسات علقت في الكمامة إلى جسم الإنسان.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:37 PM

كم مرة يمكن إعادة استخدام كمامات KN95  وN95؟ خبراء الصحة يجيبون

إعادة بعض الدول فرضها للحفاظ على سلامة الناس تزيد استهلاكها بشكل كبير

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,179

قال مايكل نايت، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إنه يمكن إعادة استخدام الكمامات من نوع KN95 و N95مرات عدة على عكس ما كان ينظر له في بداية جائحة كورونا أنها تُستخدم لمرة واحدة فقط.

وأشار نايت إلى أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتجدُّد التوصيات من خبراء الصحة العامة، وإعادة بعض الدول فرض الكمامات للحفاظ على سلامة الناس، يزيد استهلاك الكمامات بشكل كبير حول العالم.

وتابع: إذا كنت ترتدي كمامة للذهاب إلى متجر -على سبيل المثال- واستغرق الأمر منك 45 دقيقة فمن المفترض أنه يمكنك ارتداء الكمامة ذاتها لبضعة أيام، لكن مع المحافظة عليها من التلوث.

وفي توصية للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية فإنه يفضل عدم إعادة استخدام الكمامات (N95 ) أكثر من خمس مرات.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة أنه يمكن ارتداء بعض أنواع الكمامات مرات عدة إلا أنه يفضل في حال ارتدائها ساعات طويلة، مثل ساعات العمل، أن يتم ترك القناع حتى يجف 48 ساعة، ثم يمكن معاودة استخدامها؛ وذلك لمنع دخول أي فيروسات علقت في الكمامة إلى جسم الإنسان.

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