النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان

قالت: عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني نجاح تجربة الجامعة في إدارة الاختبارات الحضورية مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور القحطاني التهنئة للخريجين والخريجات في الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ وأولياء أمورهم، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص، وبما بذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن عدد الخريجين لمرحلة البكالوريوس بلغ 3000 خريج وخريجة في الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ منهم 1935 طالبة و1065 طالبًا، فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم 562، منهم 417 خريجة و145 خريجًا.


وأضاف الدكتور فقيهي أن الجامعة أنهت تجهيز الوثائق للخريجين ويمكنهم استلام وثائقهم عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير 2021م، كما ويمكنهم الحصول على نسخة إلكترونية من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني نجاح تجربة الجامعة في إدارة الاختبارات الحضورية مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور القحطاني التهنئة للخريجين والخريجات في الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ وأولياء أمورهم، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص، وبما بذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن عدد الخريجين لمرحلة البكالوريوس بلغ 3000 خريج وخريجة في الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ منهم 1935 طالبة و1065 طالبًا، فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم 562، منهم 417 خريجة و145 خريجًا.


وأضاف الدكتور فقيهي أن الجامعة أنهت تجهيز الوثائق للخريجين ويمكنهم استلام وثائقهم عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير 2021م، كما ويمكنهم الحصول على نسخة إلكترونية من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
04:13 PM

أكثر من 3 آلاف خريج يتسلمون وثائقهم بجامعة جازان

قالت: عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
170

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني نجاح تجربة الجامعة في إدارة الاختبارات الحضورية مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور القحطاني التهنئة للخريجين والخريجات في الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ وأولياء أمورهم، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص، وبما بذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن عدد الخريجين لمرحلة البكالوريوس بلغ 3000 خريج وخريجة في الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ منهم 1935 طالبة و1065 طالبًا، فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم 562، منهم 417 خريجة و145 خريجًا.


وأضاف الدكتور فقيهي أن الجامعة أنهت تجهيز الوثائق للخريجين ويمكنهم استلام وثائقهم عن طريق كلياتهم ابتداءً من الأحد المقبل 10 يناير 2021م، كما ويمكنهم الحصول على نسخة إلكترونية من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,188
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,924
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,528
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة