جازان.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.