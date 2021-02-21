النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

بمهام مختلفة.. والتقديم يستمر 10 أيام

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، ودعت الراغبين في التقدم لأي منها ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقعها الإلكتروني (https://career.tga.gov.sa) قبل يوم الخميس 4/ 3/ 2021م.

واشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، ويكون لائقاً صحياً.

ومسميات الوظائف كالتالي:

1- خبير نقل سككي

2- خبير قياس أداء السكك الحديدية

3- خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية

4- أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية

5- خبير تحقيق ( فني ) في حوادث السكك الحديدية

6- مدير إدارة النقل الجديد

7- خبير لوجستيات

8- خبير تخطيط نقل

9- خبير اقتصادي

10- مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين

11- مدير عام الرقابة

12- خبير نقل بالحافلات

13- خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )

14- خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )

15- خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية

16- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي

17- مدير إدارة التعاون الدولي

18- خبير تخطيط استراتيجي

19- مدير عام حلول الأعمال

20- مدير عام تقنية المعلومات

21- مدير إدارة الحوكمة الرقمية

22- مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق

23- مدير عام الشؤون المالية

24- مدير إدارة العقود والمشتريات

25- مشرف وحدة تحصيل المخالفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، ودعت الراغبين في التقدم لأي منها ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقعها الإلكتروني (https://career.tga.gov.sa) قبل يوم الخميس 4/ 3/ 2021م.

واشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، ويكون لائقاً صحياً.

ومسميات الوظائف كالتالي:

1- خبير نقل سككي

2- خبير قياس أداء السكك الحديدية

3- خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية

4- أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية

5- خبير تحقيق ( فني ) في حوادث السكك الحديدية

6- مدير إدارة النقل الجديد

7- خبير لوجستيات

8- خبير تخطيط نقل

9- خبير اقتصادي

10- مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين

11- مدير عام الرقابة

12- خبير نقل بالحافلات

13- خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )

14- خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )

15- خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية

16- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي

17- مدير إدارة التعاون الدولي

18- خبير تخطيط استراتيجي

19- مدير عام حلول الأعمال

20- مدير عام تقنية المعلومات

21- مدير إدارة الحوكمة الرقمية

22- مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق

23- مدير عام الشؤون المالية

24- مدير إدارة العقود والمشتريات

25- مشرف وحدة تحصيل المخالفات.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
10:37 PM

وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

بمهام مختلفة.. والتقديم يستمر 10 أيام

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
1,630

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، ودعت الراغبين في التقدم لأي منها ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقعها الإلكتروني (https://career.tga.gov.sa) قبل يوم الخميس 4/ 3/ 2021م.

واشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، ويكون لائقاً صحياً.

ومسميات الوظائف كالتالي:

1- خبير نقل سككي

2- خبير قياس أداء السكك الحديدية

3- خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية

4- أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية

5- خبير تحقيق ( فني ) في حوادث السكك الحديدية

6- مدير إدارة النقل الجديد

7- خبير لوجستيات

8- خبير تخطيط نقل

9- خبير اقتصادي

10- مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين

11- مدير عام الرقابة

12- خبير نقل بالحافلات

13- خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )

14- خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )

15- خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية

16- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي

17- مدير إدارة التعاون الدولي

18- خبير تخطيط استراتيجي

19- مدير عام حلول الأعمال

20- مدير عام تقنية المعلومات

21- مدير إدارة الحوكمة الرقمية

22- مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق

23- مدير عام الشؤون المالية

24- مدير إدارة العقود والمشتريات

25- مشرف وحدة تحصيل المخالفات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,672
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة