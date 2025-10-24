فيديو.. ماذا لاحظ بوتين في ربطة عنق السيسي؟

ردة فعل الرئيس الروسي أثارت مغرّدي تويتر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لملاحظة وردّة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ارتدائه والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ربطتا عنق متشابهتين.

مقاطع الفيديو المتداولة التي نشرتها قناة "روسيا اليوم"، جاءت على هامش منتدى إفريقيا- روسيا الاقتصادي الذي يقام في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة بوتين والسيسي، وحضور عدد من قادة دول إفريقيا، والذي أعلن خلاله عن عدد من المبادرات بين الدولتين.

وكانت القاهرة وموسكو تعملان على إنشاء منطقة صناعية في مصر حيث يمكن للشركات الروسية العمل منها للإنتاج محليًّا، وأن 23 شركة روسية ستعمل في المنطقة الصناعية في مصر، ومن المتوقع أن يزداد عددها في المستقبل.

وقد تفاعل مغردو "تويتر" بتعليقات طريفة حول المشهد، تقول المغردة "نبض مصر": "بوتين داعب السيسي لما لقى تشابه الكرافتات، توافق أفكار عجيب! شغل مخابرات بقى"؛ في إشارة إلى أن كلا الرئيسين عَمِل في جهاز المخابرات ببلده.

وتقول المغردة "زهرة سينا": "بيقول له الكرافت بتاعتك شبه بتاعتي، تحس إن فيه غِيرة بين الزعماء".

ويقول المغرد "Salah Elagooz": "بصراحة ملاحظة جميلة تخليني كمواطن مصري أفتخر برئيسي".