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مكة.. عملية نادرة لطفل تستأصل تضخمًا من القولون عبر فتحة الشرج

أجراها فريق طبي بمستشفى الولادة.. و"الزهراني": نجحت دون مخاطر

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي مكة المكرمة، من إجراء عملية تضخم خَلْقي في القولون من مرحلة واحدة عن طريق فتحة الشرج لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وقام بإجراء التدخل الجراحي استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد ياسين؛ حيث تم استئصال جزء من القولون من البطن، والآخر عن طريق فتحة الشرج والطفل في حالة ممتازة ولله الحمد.

وأوضح المدير الطبي الدكتور عطية الزهراني، أن هذه العملية من العمليات النادرة نظير ما تمتلكه مستشفى الولادة والأطفال بمكة من كفاءات ذات تأهيل عالٍ؛ حيث عمل الفريق الطبي في العملية على الاستئصال عن طريق فتحة الشرج والبطن، وتكللت العملية بالنجاح دون أي مخاطر وهو يتمتع بصحة ولله الحمد.

كما ثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، هذا الإنجاز؛ مشيرًا إلى حرص ولادة مكة على تقديم الرعاية الصحية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة؛ مؤكدًا نجاح العملية ووضع الطفل في حالة ممتازة ولله الحمد.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. عملية نادرة لطفل تستأصل تضخمًا من القولون عبر فتحة الشرج
سبق

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي مكة المكرمة، من إجراء عملية تضخم خَلْقي في القولون من مرحلة واحدة عن طريق فتحة الشرج لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وقام بإجراء التدخل الجراحي استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد ياسين؛ حيث تم استئصال جزء من القولون من البطن، والآخر عن طريق فتحة الشرج والطفل في حالة ممتازة ولله الحمد.

وأوضح المدير الطبي الدكتور عطية الزهراني، أن هذه العملية من العمليات النادرة نظير ما تمتلكه مستشفى الولادة والأطفال بمكة من كفاءات ذات تأهيل عالٍ؛ حيث عمل الفريق الطبي في العملية على الاستئصال عن طريق فتحة الشرج والبطن، وتكللت العملية بالنجاح دون أي مخاطر وهو يتمتع بصحة ولله الحمد.

كما ثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، هذا الإنجاز؛ مشيرًا إلى حرص ولادة مكة على تقديم الرعاية الصحية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة؛ مؤكدًا نجاح العملية ووضع الطفل في حالة ممتازة ولله الحمد.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:19 PM

مكة.. عملية نادرة لطفل تستأصل تضخمًا من القولون عبر فتحة الشرج

أجراها فريق طبي بمستشفى الولادة.. و"الزهراني": نجحت دون مخاطر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تَمَكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي مكة المكرمة، من إجراء عملية تضخم خَلْقي في القولون من مرحلة واحدة عن طريق فتحة الشرج لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وقام بإجراء التدخل الجراحي استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد ياسين؛ حيث تم استئصال جزء من القولون من البطن، والآخر عن طريق فتحة الشرج والطفل في حالة ممتازة ولله الحمد.

وأوضح المدير الطبي الدكتور عطية الزهراني، أن هذه العملية من العمليات النادرة نظير ما تمتلكه مستشفى الولادة والأطفال بمكة من كفاءات ذات تأهيل عالٍ؛ حيث عمل الفريق الطبي في العملية على الاستئصال عن طريق فتحة الشرج والبطن، وتكللت العملية بالنجاح دون أي مخاطر وهو يتمتع بصحة ولله الحمد.

كما ثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، هذا الإنجاز؛ مشيرًا إلى حرص ولادة مكة على تقديم الرعاية الصحية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة؛ مؤكدًا نجاح العملية ووضع الطفل في حالة ممتازة ولله الحمد.

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