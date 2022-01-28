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شاهد..21 ألف مستفيد من لقاح الأنفلونزا الموسمية بالمجمع الطبي بالطائف

استهداف داخلي وآخر خارجي في المولات ضمن "الحملة الوطنية للتطعيم"

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ممثلاً في إدارة الصحة العامة، في تطعيم 21600 مستفيد في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وبذلك حقق المجمع المستهدف قبل نهاية الفترة المحددة له.

واستهدفت الحملة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل "كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي"، وكذلك عامة أفراد المجتمع.

كما أُقيمت في عدة مواقع داخلية مثل برج النساء والولادة، وعيادة الموظفين، وخارجية بالشراكة مع المولات التجارية؛ حيث يعد عدد المطعمين عبر المجمع هو الأعلى على مستوى صحة الطائف.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجمع للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، وزيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

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شاهد..21 ألف مستفيد من لقاح الأنفلونزا الموسمية بالمجمع الطبي بالطائف
سبق

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ممثلاً في إدارة الصحة العامة، في تطعيم 21600 مستفيد في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وبذلك حقق المجمع المستهدف قبل نهاية الفترة المحددة له.

واستهدفت الحملة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل "كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي"، وكذلك عامة أفراد المجتمع.

كما أُقيمت في عدة مواقع داخلية مثل برج النساء والولادة، وعيادة الموظفين، وخارجية بالشراكة مع المولات التجارية؛ حيث يعد عدد المطعمين عبر المجمع هو الأعلى على مستوى صحة الطائف.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجمع للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، وزيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:54 PM

شاهد..21 ألف مستفيد من لقاح الأنفلونزا الموسمية بالمجمع الطبي بالطائف

استهداف داخلي وآخر خارجي في المولات ضمن "الحملة الوطنية للتطعيم"

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فهد العتيبي - الطائف
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نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ممثلاً في إدارة الصحة العامة، في تطعيم 21600 مستفيد في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وبذلك حقق المجمع المستهدف قبل نهاية الفترة المحددة له.

واستهدفت الحملة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل "كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي"، وكذلك عامة أفراد المجتمع.

كما أُقيمت في عدة مواقع داخلية مثل برج النساء والولادة، وعيادة الموظفين، وخارجية بالشراكة مع المولات التجارية؛ حيث يعد عدد المطعمين عبر المجمع هو الأعلى على مستوى صحة الطائف.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجمع للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، وزيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
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