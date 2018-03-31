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مكة.. إنذار 15 محلًّا تجاريًّا وإغلاق منشأة خالفت تدابير احترازات كورونا

خلال 97 جولة رقابية نفّذتها بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

كثّفت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفّذت 97 جولة رقابية ضمن نطاقها الإشرافي، أسفرت عن مخالفة وإنذار 15 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وإغلاق منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وغير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة، والتهاون في التحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا"؛ مشيرة إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للأنظمة والتعليمات والاشتراطات البلدية.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. إنذار 15 محلًّا تجاريًّا وإغلاق منشأة خالفت تدابير احترازات كورونا
سبق

كثّفت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفّذت 97 جولة رقابية ضمن نطاقها الإشرافي، أسفرت عن مخالفة وإنذار 15 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وإغلاق منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وغير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة، والتهاون في التحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا"؛ مشيرة إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للأنظمة والتعليمات والاشتراطات البلدية.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:35 PM

مكة.. إنذار 15 محلًّا تجاريًّا وإغلاق منشأة خالفت تدابير احترازات كورونا

خلال 97 جولة رقابية نفّذتها بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كثّفت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها نفّذت 97 جولة رقابية ضمن نطاقها الإشرافي، أسفرت عن مخالفة وإنذار 15 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وإغلاق منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وغير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومتهاونة في وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، وعدم توفير أجهزة قياس الحرارة، والتهاون في التحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا"؛ مشيرة إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للأنظمة والتعليمات والاشتراطات البلدية.

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