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"الصحة" تهنئ مختبر صامطة لتميزه في برنامج اختبار الكفاءة

حصل على المركز الثامن على مستوى المملكة

حصل قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، على شهادة شكر وتهنئة من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة.

جاء ذلك نظير تميزهم وحصولهم على المركز الثامن في اختبار الكفاءة (Proficiency Testing) برنامج (Immunoassay) قسم الهرمونات ومؤشرات الأورام، والمدرج على أجهزة بيكمان (Beckman)، على مستوى مختبرات مستشفيات وزارة الصحة المشاركة بالبرنامج للعام 2018.

وعبر مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وأشاد بجهود منسوبي المختبر وبنك الدم بالمستشفى، والذين كان لهم دور فاعل في تحقيق مراتب متقدمة في مثل هذه البرامج التي تسهم في رفع كفاءة الأداء في الفحوصات المخبرية.

وقال إن هذا التميز بالأداء سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمراجعين.

ومن جانبه قال رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى، أخصائي باسم مدخلي: إن المختبر يضم 11 قسمًا، ويقدم خدماته لمختبرات القطاع الصحي الجنوبي كمختبر مرجعي، ومزود بتجهيزات طبية حديثة عالية الدقة، تساهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية وإعطاء نتائج دقيقة.

وأضاف: يضم قسم المختبر مجموعة من الأطباء والأخصائيين والفنيين المؤهلين والمدربين على أعلى مستوى في مجال خدمات المختبرات وبنوك الدم، مشيرًا إلى أن المختبر أجرى 550،665 ألف فحص في العام نفسه.

مختبر صامطة مستشفى صامطة العام وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الصحة" تهنئ مختبر صامطة لتميزه في برنامج اختبار الكفاءة
سبق

حصل قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، على شهادة شكر وتهنئة من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة.

جاء ذلك نظير تميزهم وحصولهم على المركز الثامن في اختبار الكفاءة (Proficiency Testing) برنامج (Immunoassay) قسم الهرمونات ومؤشرات الأورام، والمدرج على أجهزة بيكمان (Beckman)، على مستوى مختبرات مستشفيات وزارة الصحة المشاركة بالبرنامج للعام 2018.

وعبر مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وأشاد بجهود منسوبي المختبر وبنك الدم بالمستشفى، والذين كان لهم دور فاعل في تحقيق مراتب متقدمة في مثل هذه البرامج التي تسهم في رفع كفاءة الأداء في الفحوصات المخبرية.

وقال إن هذا التميز بالأداء سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمراجعين.

ومن جانبه قال رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى، أخصائي باسم مدخلي: إن المختبر يضم 11 قسمًا، ويقدم خدماته لمختبرات القطاع الصحي الجنوبي كمختبر مرجعي، ومزود بتجهيزات طبية حديثة عالية الدقة، تساهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية وإعطاء نتائج دقيقة.

وأضاف: يضم قسم المختبر مجموعة من الأطباء والأخصائيين والفنيين المؤهلين والمدربين على أعلى مستوى في مجال خدمات المختبرات وبنوك الدم، مشيرًا إلى أن المختبر أجرى 550،665 ألف فحص في العام نفسه.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
05:33 PM

"الصحة" تهنئ مختبر صامطة لتميزه في برنامج اختبار الكفاءة

حصل على المركز الثامن على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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حصل قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، على شهادة شكر وتهنئة من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة.

جاء ذلك نظير تميزهم وحصولهم على المركز الثامن في اختبار الكفاءة (Proficiency Testing) برنامج (Immunoassay) قسم الهرمونات ومؤشرات الأورام، والمدرج على أجهزة بيكمان (Beckman)، على مستوى مختبرات مستشفيات وزارة الصحة المشاركة بالبرنامج للعام 2018.

وعبر مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وأشاد بجهود منسوبي المختبر وبنك الدم بالمستشفى، والذين كان لهم دور فاعل في تحقيق مراتب متقدمة في مثل هذه البرامج التي تسهم في رفع كفاءة الأداء في الفحوصات المخبرية.

وقال إن هذا التميز بالأداء سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمراجعين.

ومن جانبه قال رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى، أخصائي باسم مدخلي: إن المختبر يضم 11 قسمًا، ويقدم خدماته لمختبرات القطاع الصحي الجنوبي كمختبر مرجعي، ومزود بتجهيزات طبية حديثة عالية الدقة، تساهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية وإعطاء نتائج دقيقة.

وأضاف: يضم قسم المختبر مجموعة من الأطباء والأخصائيين والفنيين المؤهلين والمدربين على أعلى مستوى في مجال خدمات المختبرات وبنوك الدم، مشيرًا إلى أن المختبر أجرى 550،665 ألف فحص في العام نفسه.

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