حرم خالد الخريجي في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال.
وتتقدم أسرة "سبق" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران.
للعزاء:
جوال خالد الخريجي: 0553199009
سعد بن فهد بن دحام: 0504228088
حرم خالد الخريجي في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-03
انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال.
وتتقدم أسرة "سبق" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران.
للعزاء:
جوال خالد الخريجي: 0553199009
سعد بن فهد بن دحام: 0504228088
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:26 PM
حرم خالد الخريجي في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال.
وتتقدم أسرة "سبق" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران.
للعزاء:
جوال خالد الخريجي: 0553199009
سعد بن فهد بن دحام: 0504228088