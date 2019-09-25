السعودية تعلن تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إثر ترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إثر ترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إثر ترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إثر ترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.