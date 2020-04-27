النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تطوير المباني" تطرح ستة مرافق تعليمية للاستثمار في تبوك

لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين على موافقة الجهات الحكومية

طرح مركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير المباني، اليوم، المرفق التعليمي السادس للعام الجاري للاستثمار، وذلك في حي البوادي بمنطقة تبوك على مساحة 10000 متر مربع ضمن المرحلة الأولى لطرح المرافق التعليمية أمام المستثمرين، وشملت المرافق السابقة التي تم طرحها أحياء (القادسية، الريان، المروج، الورود، الروضة)، فيما سيتم قريباً طرح مرفق تعليمي سابع في حي الشفاء بمحافظة أملج على مساحة 17.312 متراً مربعاً.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري؛ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية لبناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم وفق توجيهات وزير التعليم.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري؛ أن مهام اللجنة تتضمن استقبال طلبات مالكي أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة التعليم، ومن ثم فرز الطلبات المحققة للشروط وعرضها على اللجنة العليا، مضيفاً أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير فصلي عن واقع الطلبات التي تمت دراستها والرفع بها للجنة الرئيسة، وكذلك إعداد الأدلة الإرشادية الآلية، وأسس وضوابط إفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي طُرحت للمنافسة.

مركز خدمات الاستثمار التعليمي تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير المباني" تطرح ستة مرافق تعليمية للاستثمار في تبوك
سبق

طرح مركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير المباني، اليوم، المرفق التعليمي السادس للعام الجاري للاستثمار، وذلك في حي البوادي بمنطقة تبوك على مساحة 10000 متر مربع ضمن المرحلة الأولى لطرح المرافق التعليمية أمام المستثمرين، وشملت المرافق السابقة التي تم طرحها أحياء (القادسية، الريان، المروج، الورود، الروضة)، فيما سيتم قريباً طرح مرفق تعليمي سابع في حي الشفاء بمحافظة أملج على مساحة 17.312 متراً مربعاً.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري؛ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية لبناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم وفق توجيهات وزير التعليم.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري؛ أن مهام اللجنة تتضمن استقبال طلبات مالكي أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة التعليم، ومن ثم فرز الطلبات المحققة للشروط وعرضها على اللجنة العليا، مضيفاً أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير فصلي عن واقع الطلبات التي تمت دراستها والرفع بها للجنة الرئيسة، وكذلك إعداد الأدلة الإرشادية الآلية، وأسس وضوابط إفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي طُرحت للمنافسة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:28 AM

"تطوير المباني" تطرح ستة مرافق تعليمية للاستثمار في تبوك

لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين على موافقة الجهات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
258

طرح مركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير المباني، اليوم، المرفق التعليمي السادس للعام الجاري للاستثمار، وذلك في حي البوادي بمنطقة تبوك على مساحة 10000 متر مربع ضمن المرحلة الأولى لطرح المرافق التعليمية أمام المستثمرين، وشملت المرافق السابقة التي تم طرحها أحياء (القادسية، الريان، المروج، الورود، الروضة)، فيما سيتم قريباً طرح مرفق تعليمي سابع في حي الشفاء بمحافظة أملج على مساحة 17.312 متراً مربعاً.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري؛ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية لبناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم وفق توجيهات وزير التعليم.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري؛ أن مهام اللجنة تتضمن استقبال طلبات مالكي أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة التعليم، ومن ثم فرز الطلبات المحققة للشروط وعرضها على اللجنة العليا، مضيفاً أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير فصلي عن واقع الطلبات التي تمت دراستها والرفع بها للجنة الرئيسة، وكذلك إعداد الأدلة الإرشادية الآلية، وأسس وضوابط إفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي طُرحت للمنافسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,650
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة