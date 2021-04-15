عليهم تحفظ أمني.. 3101 حالة جنائية خدمها "إرادة الرياض" في عام

محالون من الجهات القضائية والتحقيق.. وتقرير إحصائي يرصد الجهود

كشف تقرير إحصائي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن عدد الحالات المستفيدة خلال العام الماضي (2020م) من جهود وخدمات قسم الطب النفسي الجنائي العيادية والتنويمية، بلغ (3101) حالة للأشخاص الذين عليهم تحفظ أمني، وتمت إحالتهم من الجهات القضائية والأمنية وجهات التحقيق.

وشملت هذه الحالات (2976) حالة تمت خدمتها في العيادات الخارجية، منها (780) حالة تمت خدمتها من خلال "عيادات الطبيب الزائر" المقدمة داخل الإصلاحيات والسجون التابعة للجهات الأمنية، كما شملت الخدمات تنويم (125) حالة في القسم المخصص لهم.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، حرص المجمع على تطوير خدماته والتعاون مع كافة الجهات لتقديم خدمات مميزة للمرضى، مشيراً إلى تقديم الخدمة لهذه الحالات بعد إحالتهم من تلك الجهات نتيجة أمراض نفسية أو أمراض إدمانية أو لتقييمهم والتأكد من مسؤوليتهم الجنائية تجاه القضايا التي تم التحفظ عليهم بسببها.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الطب النفسي الجنائي بالمجمع الدكتور "عبدالإله بن خضر العصيمي"، أن القسم يقدم خدماته من خلال العيادات الخارجية وجناحين للتنويم تبلغ سعتهما السريرية 54 سريراً، خصص منها 30 سريراً لعلاج الإدمان، و24 سريراً لعلاج الأمراض النفسية.

وذكر أن القسم يستقبل جميع الإحالات لمن هم تحت التحفظ الأمني والمحالة من جميع السجون والجهات الأمنية بمنطقة الرياض وجميع الحالات المحالة من جهات التحقيق والقضاء للتقييم أو العلاج أو كليهما، مبيناً أنه يتم استقبال الحالات المقرر لها التنويم إما عن طريق العيادات الخارجية بقسم الطب النفسي الجنائي أو قسم الإسعاف والطوارئ أو عبر التنسيق الطبي المسبق وذلك بعد اكتمال متطلبات التنويم، وتتم مناظرة حالات المرضى في العيادات الخارجية التابعة للقسم كحالات جديدة أو حالات متابعة.

وبين "العصيمي" أن القسم يعقد لجاناً طبية نفسية جنائية أسبوعية لإصدار تقارير تحدد المسؤولية الجنائية من عدمها في القضايا المنظورة لدى جهات التحقيق والقضاء، وتقارير تحدد الأهلية للمثول أمام القضاء وتقييم مدى الخطورة على المجتمع لمرتكبي الجرائم من المصابين بالاضطرابات النفسية وذلك عبر كوادر متخصصة وذوي خبرة في الطب النفسي والطب النفسي الجنائي من الممارسين الصحيين من أطباء استشاريين وأخصائيين ومقيمين وأخصائيي علم نفس وأخصائيي علم اجتماع وطاقم تمريضي وكوادر إدارية مساندة.

وأشار إلى أن لقسم الطب النفسي الجنائي بمجمع إرادة بالرياض شركاء يمثلون جهات حكومية أخرى وتتميز الشراكة بالتعاون من تلك الجهات حيث يقوم على الناحية الأمنية في جناح تنويم المرضى النفسيين إدارة القسم الأمني النفسي التابع للسجون ويشرف على الناحية الأمنية في جناح علاج الإدمان إدارة مكافحة المخدرات.