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قبل 90 عاماً.. مكة تشهد معاهدة صداقة بين مملكة الحجاز ونجد والمملكة العراقية

وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم"

في مثل هذا اليوم من العام 1931 الموافق 12/ 11/ 1349هـ، شهدت مكة المكرمة تحرير معاهدة صداقة وحسن جوار بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين المملكة العراقية.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" عن صحيفة أم القرى في عددها 330 أن المعاهدة بين الجانبين شهدت التوافق على حسن الجوار والصداقة بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها آنذاك والمملكة العراقية.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل 90 عاماً.. مكة تشهد معاهدة صداقة بين مملكة الحجاز ونجد والمملكة العراقية
سبق

في مثل هذا اليوم من العام 1931 الموافق 12/ 11/ 1349هـ، شهدت مكة المكرمة تحرير معاهدة صداقة وحسن جوار بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين المملكة العراقية.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" عن صحيفة أم القرى في عددها 330 أن المعاهدة بين الجانبين شهدت التوافق على حسن الجوار والصداقة بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها آنذاك والمملكة العراقية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:38 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:11 PM

قبل 90 عاماً.. مكة تشهد معاهدة صداقة بين مملكة الحجاز ونجد والمملكة العراقية

وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مثل هذا اليوم من العام 1931 الموافق 12/ 11/ 1349هـ، شهدت مكة المكرمة تحرير معاهدة صداقة وحسن جوار بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين المملكة العراقية.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" عن صحيفة أم القرى في عددها 330 أن المعاهدة بين الجانبين شهدت التوافق على حسن الجوار والصداقة بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها آنذاك والمملكة العراقية.

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