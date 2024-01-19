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حائل .. حريق في مدخل أحد المنازل ينقل 7 أشخاص إلى المستشفى

فرقة الدفاع المدني باشرت الحريق ونجحت في إخماده بوقت قياسي

نقلت عشوائية التنظيم بمدخل منزل أسرة بحائل سبعة من أفرادها إلى المستشفى؛ وذلك بعد اندلاع حريق بمجموعة من القطع الخشبية والقماش تحت "الدرج" بمدخل المنزل.

وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وأخمدته بوقت قياسي.

وأشارت مصادر طبية إلى استقرار حالة أفراد الأسرة، ولا يزالون تحت الملاحظة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنازل بحائل يستخدم الجزء غير المستفاد منه تحت "الدرج" كمستودع، إلا أنه مستودع عشوائي، وغير مرتب بكثير من تلك المنازل. ويحتوي ذلك الجزء عادة على مولِّد ضخ الماء لخزانات الماء أعلى المنزل؛ ما يجعل الحريق محتملاً عند تشغيله أوتوماتيكيًّا، وتعرُّضه للحرارة أحيانًا في حالة عدم وجود ماء في الخزان الأرضي؛ وهو ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

حريق الدفاع المدني مدني حائل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حائل .. حريق في مدخل أحد المنازل ينقل 7 أشخاص إلى المستشفى
سبق

نقلت عشوائية التنظيم بمدخل منزل أسرة بحائل سبعة من أفرادها إلى المستشفى؛ وذلك بعد اندلاع حريق بمجموعة من القطع الخشبية والقماش تحت "الدرج" بمدخل المنزل.

وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وأخمدته بوقت قياسي.

وأشارت مصادر طبية إلى استقرار حالة أفراد الأسرة، ولا يزالون تحت الملاحظة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنازل بحائل يستخدم الجزء غير المستفاد منه تحت "الدرج" كمستودع، إلا أنه مستودع عشوائي، وغير مرتب بكثير من تلك المنازل. ويحتوي ذلك الجزء عادة على مولِّد ضخ الماء لخزانات الماء أعلى المنزل؛ ما يجعل الحريق محتملاً عند تشغيله أوتوماتيكيًّا، وتعرُّضه للحرارة أحيانًا في حالة عدم وجود ماء في الخزان الأرضي؛ وهو ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:49 PM

حائل .. حريق في مدخل أحد المنازل ينقل 7 أشخاص إلى المستشفى

فرقة الدفاع المدني باشرت الحريق ونجحت في إخماده بوقت قياسي

A A A
خالد السليمي - حائل
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3,223

نقلت عشوائية التنظيم بمدخل منزل أسرة بحائل سبعة من أفرادها إلى المستشفى؛ وذلك بعد اندلاع حريق بمجموعة من القطع الخشبية والقماش تحت "الدرج" بمدخل المنزل.

وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وأخمدته بوقت قياسي.

وأشارت مصادر طبية إلى استقرار حالة أفراد الأسرة، ولا يزالون تحت الملاحظة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنازل بحائل يستخدم الجزء غير المستفاد منه تحت "الدرج" كمستودع، إلا أنه مستودع عشوائي، وغير مرتب بكثير من تلك المنازل. ويحتوي ذلك الجزء عادة على مولِّد ضخ الماء لخزانات الماء أعلى المنزل؛ ما يجعل الحريق محتملاً عند تشغيله أوتوماتيكيًّا، وتعرُّضه للحرارة أحيانًا في حالة عدم وجود ماء في الخزان الأرضي؛ وهو ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

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