تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنازل بحائل يستخدم الجزء غير المستفاد منه تحت "الدرج" كمستودع، إلا أنه مستودع عشوائي، وغير مرتب بكثير من تلك المنازل. ويحتوي ذلك الجزء عادة على مولِّد ضخ الماء لخزانات الماء أعلى المنزل؛ ما يجعل الحريق محتملاً عند تشغيله أوتوماتيكيًّا، وتعرُّضه للحرارة أحيانًا في حالة عدم وجود ماء في الخزان الأرضي؛ وهو ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

وأشارت مصادر طبية إلى استقرار حالة أفراد الأسرة، ولا يزالون تحت الملاحظة.

نقلت عشوائية التنظيم بمدخل منزل أسرة بحائل سبعة من أفرادها إلى المستشفى؛ وذلك بعد اندلاع حريق بمجموعة من القطع الخشبية والقماش تحت "الدرج" بمدخل المنزل.

حائل .. حريق في مدخل أحد المنازل ينقل 7 أشخاص إلى المستشفى خالد السليمي سبق 2020-01-18 نقلت عشوائية التنظيم بمدخل منزل أسرة بحائل سبعة من أفرادها إلى المستشفى؛ وذلك بعد اندلاع حريق بمجموعة من القطع الخشبية والقماش تحت "الدرج" بمدخل المنزل. وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وأخمدته بوقت قياسي. وأشارت مصادر طبية إلى استقرار حالة أفراد الأسرة، ولا يزالون تحت الملاحظة. تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنازل بحائل يستخدم الجزء غير المستفاد منه تحت "الدرج" كمستودع، إلا أنه مستودع عشوائي، وغير مرتب بكثير من تلك المنازل. ويحتوي ذلك الجزء عادة على مولِّد ضخ الماء لخزانات الماء أعلى المنزل؛ ما يجعل الحريق محتملاً عند تشغيله أوتوماتيكيًّا، وتعرُّضه للحرارة أحيانًا في حالة عدم وجود ماء في الخزان الأرضي؛ وهو ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 10:49 PM

حائل .. حريق في مدخل أحد المنازل ينقل 7 أشخاص إلى المستشفى فرقة الدفاع المدني باشرت الحريق ونجحت في إخماده بوقت قياسي





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نقلت عشوائية التنظيم بمدخل منزل أسرة بحائل سبعة من أفرادها إلى المستشفى؛ وذلك بعد اندلاع حريق بمجموعة من القطع الخشبية والقماش تحت "الدرج" بمدخل المنزل.

وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وأخمدته بوقت قياسي.

وأشارت مصادر طبية إلى استقرار حالة أفراد الأسرة، ولا يزالون تحت الملاحظة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنازل بحائل يستخدم الجزء غير المستفاد منه تحت "الدرج" كمستودع، إلا أنه مستودع عشوائي، وغير مرتب بكثير من تلك المنازل. ويحتوي ذلك الجزء عادة على مولِّد ضخ الماء لخزانات الماء أعلى المنزل؛ ما يجعل الحريق محتملاً عند تشغيله أوتوماتيكيًّا، وتعرُّضه للحرارة أحيانًا في حالة عدم وجود ماء في الخزان الأرضي؛ وهو ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.