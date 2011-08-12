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كيف يتم التخلص من ملايين الحصى بالجمرات؟ عملية آلية هذه تفاصيلها

مهمة مكلفة بها أمانة العاصمة المقدسة

يتساءل عددٌ من الحجاج عن كيفية التخلص من كل كمية الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث، من واقع حجمها الكبير حيث يتوقع أن تتجاوز 1000 طن.

وبحسب المصادر، فقد خصصت أمانة العاصمة المقدسة المكلفة بالمهمة، الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.

ووفقًا لموقع وزارة الحج، فإنها تتم عملية التخلص من الحصيات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليًا، لقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لإتمام عملية الفلترة.

وبعد سحب الحصيات وتجميعها، يتم تحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف يتم التخلص من ملايين الحصى بالجمرات؟ عملية آلية هذه تفاصيلها
سبق

يتساءل عددٌ من الحجاج عن كيفية التخلص من كل كمية الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث، من واقع حجمها الكبير حيث يتوقع أن تتجاوز 1000 طن.

وبحسب المصادر، فقد خصصت أمانة العاصمة المقدسة المكلفة بالمهمة، الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.

ووفقًا لموقع وزارة الحج، فإنها تتم عملية التخلص من الحصيات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليًا، لقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لإتمام عملية الفلترة.

وبعد سحب الحصيات وتجميعها، يتم تحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:02 PM

كيف يتم التخلص من ملايين الحصى بالجمرات؟ عملية آلية هذه تفاصيلها

مهمة مكلفة بها أمانة العاصمة المقدسة

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,336

يتساءل عددٌ من الحجاج عن كيفية التخلص من كل كمية الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث، من واقع حجمها الكبير حيث يتوقع أن تتجاوز 1000 طن.

وبحسب المصادر، فقد خصصت أمانة العاصمة المقدسة المكلفة بالمهمة، الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.

ووفقًا لموقع وزارة الحج، فإنها تتم عملية التخلص من الحصيات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليًا، لقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لإتمام عملية الفلترة.

وبعد سحب الحصيات وتجميعها، يتم تحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.

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