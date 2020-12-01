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أمير الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة بتكلفة 25 مليون ريال

شملت عدة مبادرات بمحافظات المنطقة وخلال استقباله مدير الشؤون الصحية

دشّن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إلكترونياً تأسيس مشاريع الـ 100 يوم الصحية بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 25 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي، حيث شملت مشاريع التأسيس التي شاهد عرضاً مرئياً لها، تنفيذ 8 مبادرات لتحسين وتطوير بيئة العمل، وتطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية واستشارية. في مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل، وتطوير وتأهيل المبنى الإداري والسجلات الطبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في سكاكا، وتطوير وتأهيل مركز جراحة وزراعة القوقعة التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز جراحة السمنة التخصصي، وتطوير وتأهيل وحدة جراحات طب العيون التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز اضطرابات النمو والسلوك التخصصي.

وتضمنت مشاريع التأسيس تنفيذ مبادرة لزيادة الولاء المؤسسي وكفاءة العاملين، ومبادرة "طاقة إيجابية"، وتنفيذ 2 مبادرة لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية "تجهيز وتوريد"، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية لمركز الأسنان بدومة الجندل، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية لمستشفى دومة الجندل العام، وتنفيذ مبادرات لتحسين تجربة المريض، ومشروع تحسين مؤشر تجربة المريض "التنويم- الإسعاف والطوارئ –الأشعة- المختبرات-التغذية- العيادات الخارجية- المسائل الشخصية"، وتنفيذ 5 مبادرات للتوسع في إقامة برامج الدراسات العليا، وتهيئة المراكز التدريبية "البنية التحتية" التي تتطلبها معايير إقامة البرامج، وتحقيق معايير الجودة الصحية "سباهي"، والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستقطاب المدربين المؤهلين من الأطباء الاستشاريين.

فيما اشتملت المشروعات على تفعيل برامج زمالة الطب الباطني, دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب أسنان الأسرة، طرح 19 فرصة استثمارية بالمرافق الصحية بمنطقة الجوف "تنمية الإيرادات"، وتفعيل الإدارة المركزية للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في 4 مراكز إسعافية، وتطوير الخدمات المخبرية والتشخيصية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، واستحداث منصة تخدم المراجعين "التقارير الطبية الصادرة, المواعيد المسجلة ونتائج التحاليل, والأشعة ,التواصل مع مدير المستشفى"، وتأهيل القيادات بصحة الجوف من خلال "ورش عمل ودورات تطويرية"، وتفعيل الخدمات الاستشارية عن بعد "937" و"صحة" في منطقة الجوف.

ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة بتكلفة 25 مليون ريال
سبق

دشّن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إلكترونياً تأسيس مشاريع الـ 100 يوم الصحية بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 25 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي، حيث شملت مشاريع التأسيس التي شاهد عرضاً مرئياً لها، تنفيذ 8 مبادرات لتحسين وتطوير بيئة العمل، وتطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية واستشارية. في مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل، وتطوير وتأهيل المبنى الإداري والسجلات الطبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في سكاكا، وتطوير وتأهيل مركز جراحة وزراعة القوقعة التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز جراحة السمنة التخصصي، وتطوير وتأهيل وحدة جراحات طب العيون التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز اضطرابات النمو والسلوك التخصصي.

وتضمنت مشاريع التأسيس تنفيذ مبادرة لزيادة الولاء المؤسسي وكفاءة العاملين، ومبادرة "طاقة إيجابية"، وتنفيذ 2 مبادرة لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية "تجهيز وتوريد"، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية لمركز الأسنان بدومة الجندل، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية لمستشفى دومة الجندل العام، وتنفيذ مبادرات لتحسين تجربة المريض، ومشروع تحسين مؤشر تجربة المريض "التنويم- الإسعاف والطوارئ –الأشعة- المختبرات-التغذية- العيادات الخارجية- المسائل الشخصية"، وتنفيذ 5 مبادرات للتوسع في إقامة برامج الدراسات العليا، وتهيئة المراكز التدريبية "البنية التحتية" التي تتطلبها معايير إقامة البرامج، وتحقيق معايير الجودة الصحية "سباهي"، والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستقطاب المدربين المؤهلين من الأطباء الاستشاريين.

فيما اشتملت المشروعات على تفعيل برامج زمالة الطب الباطني, دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب أسنان الأسرة، طرح 19 فرصة استثمارية بالمرافق الصحية بمنطقة الجوف "تنمية الإيرادات"، وتفعيل الإدارة المركزية للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في 4 مراكز إسعافية، وتطوير الخدمات المخبرية والتشخيصية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، واستحداث منصة تخدم المراجعين "التقارير الطبية الصادرة, المواعيد المسجلة ونتائج التحاليل, والأشعة ,التواصل مع مدير المستشفى"، وتأهيل القيادات بصحة الجوف من خلال "ورش عمل ودورات تطويرية"، وتفعيل الخدمات الاستشارية عن بعد "937" و"صحة" في منطقة الجوف.

ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:24 PM

أمير الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة بتكلفة 25 مليون ريال

شملت عدة مبادرات بمحافظات المنطقة وخلال استقباله مدير الشؤون الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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دشّن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إلكترونياً تأسيس مشاريع الـ 100 يوم الصحية بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 25 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي، حيث شملت مشاريع التأسيس التي شاهد عرضاً مرئياً لها، تنفيذ 8 مبادرات لتحسين وتطوير بيئة العمل، وتطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية واستشارية. في مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل، وتطوير وتأهيل المبنى الإداري والسجلات الطبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في سكاكا، وتطوير وتأهيل مركز جراحة وزراعة القوقعة التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز جراحة السمنة التخصصي، وتطوير وتأهيل وحدة جراحات طب العيون التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز اضطرابات النمو والسلوك التخصصي.

وتضمنت مشاريع التأسيس تنفيذ مبادرة لزيادة الولاء المؤسسي وكفاءة العاملين، ومبادرة "طاقة إيجابية"، وتنفيذ 2 مبادرة لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية "تجهيز وتوريد"، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية لمركز الأسنان بدومة الجندل، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية لمستشفى دومة الجندل العام، وتنفيذ مبادرات لتحسين تجربة المريض، ومشروع تحسين مؤشر تجربة المريض "التنويم- الإسعاف والطوارئ –الأشعة- المختبرات-التغذية- العيادات الخارجية- المسائل الشخصية"، وتنفيذ 5 مبادرات للتوسع في إقامة برامج الدراسات العليا، وتهيئة المراكز التدريبية "البنية التحتية" التي تتطلبها معايير إقامة البرامج، وتحقيق معايير الجودة الصحية "سباهي"، والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستقطاب المدربين المؤهلين من الأطباء الاستشاريين.

فيما اشتملت المشروعات على تفعيل برامج زمالة الطب الباطني, دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب أسنان الأسرة، طرح 19 فرصة استثمارية بالمرافق الصحية بمنطقة الجوف "تنمية الإيرادات"، وتفعيل الإدارة المركزية للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في 4 مراكز إسعافية، وتطوير الخدمات المخبرية والتشخيصية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، واستحداث منصة تخدم المراجعين "التقارير الطبية الصادرة, المواعيد المسجلة ونتائج التحاليل, والأشعة ,التواصل مع مدير المستشفى"، وتأهيل القيادات بصحة الجوف من خلال "ورش عمل ودورات تطويرية"، وتفعيل الخدمات الاستشارية عن بعد "937" و"صحة" في منطقة الجوف.

ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة

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