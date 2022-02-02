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مركز الأورام بتخصصي الطائف يخدم 2023 مريضًا خلال عام 2021

تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية.. وبسعة 30 سريرًا

كشف مركز الأورام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، أنه قدَّم العديد من الخدمات خلال العام 2021، حيث تم الكشف على 1285 في عيادات الأورام، وتقديم الخدمات إلى 17 مستفيدًا في عيادات الطب التلطيفي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى 721 مستفيدًا في عيادات العلاج الكيميائي.

وقال المشرف على مركز الأورام الدكتور عبدالرحمن الربيعي، إن "عدد مراجعي مركز الأورام بالمستشفى تجاوز خلال العام المنصرم 2023 مراجعًا، استفادوا من المركز الذي تم تشغيله في مطلع العام المنصرم.

وأشار إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية وبسعة 30 سريرًا و8 أسرّة رعاية اليوم الواحد؛ لخدمة سكان المحافظة وتوفير خدمة علاجية وتخصصية نوعية لعلاج الأورام.

من جانبه، أكد العديد من المستفيدين أن مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف نجح في تخفيف معاناتهم في تنقلاتهم خارج المحافظة؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز الأورام بتخصصي الطائف يخدم 2023 مريضًا خلال عام 2021
سبق

كشف مركز الأورام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، أنه قدَّم العديد من الخدمات خلال العام 2021، حيث تم الكشف على 1285 في عيادات الأورام، وتقديم الخدمات إلى 17 مستفيدًا في عيادات الطب التلطيفي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى 721 مستفيدًا في عيادات العلاج الكيميائي.

وقال المشرف على مركز الأورام الدكتور عبدالرحمن الربيعي، إن "عدد مراجعي مركز الأورام بالمستشفى تجاوز خلال العام المنصرم 2023 مراجعًا، استفادوا من المركز الذي تم تشغيله في مطلع العام المنصرم.

وأشار إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية وبسعة 30 سريرًا و8 أسرّة رعاية اليوم الواحد؛ لخدمة سكان المحافظة وتوفير خدمة علاجية وتخصصية نوعية لعلاج الأورام.

من جانبه، أكد العديد من المستفيدين أن مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف نجح في تخفيف معاناتهم في تنقلاتهم خارج المحافظة؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:41 PM

مركز الأورام بتخصصي الطائف يخدم 2023 مريضًا خلال عام 2021

تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية.. وبسعة 30 سريرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشف مركز الأورام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، أنه قدَّم العديد من الخدمات خلال العام 2021، حيث تم الكشف على 1285 في عيادات الأورام، وتقديم الخدمات إلى 17 مستفيدًا في عيادات الطب التلطيفي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى 721 مستفيدًا في عيادات العلاج الكيميائي.

وقال المشرف على مركز الأورام الدكتور عبدالرحمن الربيعي، إن "عدد مراجعي مركز الأورام بالمستشفى تجاوز خلال العام المنصرم 2023 مراجعًا، استفادوا من المركز الذي تم تشغيله في مطلع العام المنصرم.

وأشار إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية وبسعة 30 سريرًا و8 أسرّة رعاية اليوم الواحد؛ لخدمة سكان المحافظة وتوفير خدمة علاجية وتخصصية نوعية لعلاج الأورام.

من جانبه، أكد العديد من المستفيدين أن مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف نجح في تخفيف معاناتهم في تنقلاتهم خارج المحافظة؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

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