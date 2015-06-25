فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب "قطر 2021".. وتنضم لمجموعة المنتخب السعودي

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، على حساب منتخب جزر القمر إثر فوزه العريض (5-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.



بتلك النتيجة انضم منتخب فلسطين إلى منتخبات المجموعة الثالثة، وتحديداً إلى جانب كل من السعودية والمغرب والأردن، في النهائيات التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.