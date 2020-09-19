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"الصحة": تسجيل 551 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1078 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 551 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1078 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 551 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1078 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 551 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1078 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
8,342

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة.

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