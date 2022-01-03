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الأمطار الغزيرة تحطم الأعمدة وتقطع التيار الكهربائي بـ"أحد رفيدة"

تخوّف من الأهالي بسبب افتراش الأسلاك للشوارع

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، اليوم، في تحطم عدد من أعمدة الكهرباء "وسط البلد"، ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المنازل منذ الساعة الثانية ظهرًا حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وعمد السكان إلى تطويق المواقع وتحذير المارة من مخاطر الأسلاك الشائكة التي تفترش الشوارع، والتي تخطّتها مركبات عدة غير آبهة بما يمكن أن ينجم عن ذلك، في الوقت الذي لا يزال يسود خوف الأهالي على أنفسهم وأبنائهم.

وأكد السكان أن الأعمدة التي تحمل أسلاك الكهرباء خشبية ومتهالكة ومقوسة، وهي تشكل خطرًا كبيرًا قبل هطول الأمطار، مؤكدين ضرورة تحويل الخطوط إلى أرضية؛ أسوةً ببقية الأحياء بالمحافظة، مطالبين بسرعة تحرك شركة الكهرباء وإزالة الخطر، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المتضررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار الغزيرة تحطم الأعمدة وتقطع التيار الكهربائي بـ"أحد رفيدة"
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، اليوم، في تحطم عدد من أعمدة الكهرباء "وسط البلد"، ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المنازل منذ الساعة الثانية ظهرًا حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وعمد السكان إلى تطويق المواقع وتحذير المارة من مخاطر الأسلاك الشائكة التي تفترش الشوارع، والتي تخطّتها مركبات عدة غير آبهة بما يمكن أن ينجم عن ذلك، في الوقت الذي لا يزال يسود خوف الأهالي على أنفسهم وأبنائهم.

وأكد السكان أن الأعمدة التي تحمل أسلاك الكهرباء خشبية ومتهالكة ومقوسة، وهي تشكل خطرًا كبيرًا قبل هطول الأمطار، مؤكدين ضرورة تحويل الخطوط إلى أرضية؛ أسوةً ببقية الأحياء بالمحافظة، مطالبين بسرعة تحرك شركة الكهرباء وإزالة الخطر، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المتضررة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
05:34 PM

الأمطار الغزيرة تحطم الأعمدة وتقطع التيار الكهربائي بـ"أحد رفيدة"

تخوّف من الأهالي بسبب افتراش الأسلاك للشوارع

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محمد طيران - أحد رفيدة
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2,824

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، اليوم، في تحطم عدد من أعمدة الكهرباء "وسط البلد"، ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المنازل منذ الساعة الثانية ظهرًا حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وعمد السكان إلى تطويق المواقع وتحذير المارة من مخاطر الأسلاك الشائكة التي تفترش الشوارع، والتي تخطّتها مركبات عدة غير آبهة بما يمكن أن ينجم عن ذلك، في الوقت الذي لا يزال يسود خوف الأهالي على أنفسهم وأبنائهم.

وأكد السكان أن الأعمدة التي تحمل أسلاك الكهرباء خشبية ومتهالكة ومقوسة، وهي تشكل خطرًا كبيرًا قبل هطول الأمطار، مؤكدين ضرورة تحويل الخطوط إلى أرضية؛ أسوةً ببقية الأحياء بالمحافظة، مطالبين بسرعة تحرك شركة الكهرباء وإزالة الخطر، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل المتضررة.

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