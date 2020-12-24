وفاة عميد أسرة "آل عشق"

توفي عميد أسرة "آل عشق"، الشيخ دحيم بن عشق آل مسعود، أمس الأول.



وأقيم العزاء في قصره في محافظة تثليث، بحضور جمع كبير من المعزين.



فيما حضر واجب العزاء محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا، داعين له بالرحمة والمغفرة وجميع موتى المسلمين.

