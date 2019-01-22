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بركلة جزاء نفّذها "السومة".. "الأهلي" يلحق بالتعادل أمام "ضمك"

في الإطلالة الأولى لـ"إدواردو" مع الفريق

لحق فريق الأهلي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام مستضيفه ضمك، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق العربي هلال سوداني عند الدقيقة الرابعة، من خلال تسديدة أرضية زاحفة داخل مرمى حارس الأهلي محمد الربيعي.

وعادل الهداف التاريخي للأهلي عمر السومة النتيجة لفريقه عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، غير أن الحكم أحمد الرميخاني أشهر البطاقة الحمراء للاعب ضمك عبدالعزيز مجرشي عند الدقيقة 82.

وشهد اللقاء مشاركة البرازيلي "إدواردو" مع الأهلي في الإطلالة الأولى.

بتلك النتيجة حل ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، والأهلي تاسعًا بـ20 نقطة.

ضمك الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بركلة جزاء نفّذها "السومة".. "الأهلي" يلحق بالتعادل أمام "ضمك"
سبق

لحق فريق الأهلي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام مستضيفه ضمك، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق العربي هلال سوداني عند الدقيقة الرابعة، من خلال تسديدة أرضية زاحفة داخل مرمى حارس الأهلي محمد الربيعي.

وعادل الهداف التاريخي للأهلي عمر السومة النتيجة لفريقه عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، غير أن الحكم أحمد الرميخاني أشهر البطاقة الحمراء للاعب ضمك عبدالعزيز مجرشي عند الدقيقة 82.

وشهد اللقاء مشاركة البرازيلي "إدواردو" مع الأهلي في الإطلالة الأولى.

بتلك النتيجة حل ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، والأهلي تاسعًا بـ20 نقطة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
06:13 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:49 AM

بركلة جزاء نفّذها "السومة".. "الأهلي" يلحق بالتعادل أمام "ضمك"

في الإطلالة الأولى لـ"إدواردو" مع الفريق

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
2,542

لحق فريق الأهلي الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام مستضيفه ضمك، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق العربي هلال سوداني عند الدقيقة الرابعة، من خلال تسديدة أرضية زاحفة داخل مرمى حارس الأهلي محمد الربيعي.

وعادل الهداف التاريخي للأهلي عمر السومة النتيجة لفريقه عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، غير أن الحكم أحمد الرميخاني أشهر البطاقة الحمراء للاعب ضمك عبدالعزيز مجرشي عند الدقيقة 82.

وشهد اللقاء مشاركة البرازيلي "إدواردو" مع الأهلي في الإطلالة الأولى.

بتلك النتيجة حل ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، والأهلي تاسعًا بـ20 نقطة.

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