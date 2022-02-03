جولات رقابية بيطرية بمحافظة الجموم للتأكد من سلامة الأدوية واللقاحات

"البشري" ناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف البيئة

قام قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم ممثلاً برئيس قسم الثروة الحيوانية راشد العتيبي والطبيب منصور المنصور المشرف على المنشآت البيطرية بالمحافظة بالقيام بجولات تفتيشية على المنشآت البيطرية والتأكد من سلامة الأدوية واللقاحات البيطرية المعروضة وطرق تخزينها والتأكد من صلاحيتها.

من جهة أخرى، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس سالم بن باتع البشري، أن المكتب نفذ جولات رقابية وتفتيشية على المنشآت البيطرية بمحافظة الجموم؛ وأكد استمرارها للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بمرض كورونا (covid19 ) ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان وأنظمة الممارسين البيطريين حرصًا على تطبيق كل المنشآت البيطرية اللوائح والأنظمة والتعليمات.

كما شدد رئيس قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة على الأطباء العاملين بالمنشآت البيطرية بمحافظة الجموم ضرورة توعية المربين بخطورة المضادات الحيوية والترشيد في استهلاكها لما لها من ضرر يعود على صحة الحيوان والإنسان.



وناشد "البشري" المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.