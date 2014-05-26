"الضبط الأمني" بسمر يضبط 87 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر

كانت بحوزة مواطن ومقيمة.. وتم إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بسمر تمكنت - بفضل الله - من ضبط (87) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث أن المخدرات ضُبطت بحوزة مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.