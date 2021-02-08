التعافي من كورونا يقفز بأسهم اليابان لأعلى مستوى في 30 عامًا

إلى 2.12% وتوقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد

صعدت الأسهم اليابانية صعودًا كبيرًا، الاثنين؛ ليبلغ المؤشران نيكي القياسي وتوبكس الأوسع نطاقًا، أعلى مستوياتهما في 30 عامًا؛ إذ رفعت نتائج قوية ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد من الجائحة.

وقفز نيكي 2.12% إلى 29388.50 نقطة، أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990؛ في حين تقدم توبكس 1.75% مسجلًا 1923.95 نقطة، ذروته منذ يونيو 1991.

ورفع ذلك إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، إلى مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين (6.75 تريليون دولار)؛ وفقًا للبورصة.

وقال سويتشيرو ماتسوموتو، مدير استثمارات اليابان لدى كريديسويس للأنشطة المصرفية الخاصة: "في ظل توزيع اللقاحات وتراجع عدد إصابات كوفيد-19 اليومية؛ فإن توقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد".

وأضاف: "أداء الشركات على نحو أفضل من المتوقع في هذه البيئة؛ يرفع المعنويات أيضًا. شركات أمريكية عديدة أعلنت نتائج قوية والشركات اليابانية -خاصة تلك الحساسة للطلب الخارجي- تحذو حذوها".

وصعد سهم كوبي للصلب 17.47%، متصدرًا المكاسب على نيكي، بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله؛ في حين قفز سهم نيبون للصلب 10.04% بعد تقليص توقعات صافي الخسائر السنوية.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.45%، قبيل تقرير نتائجها المقرر غدًا الثلاثاء.