"الأرصاد" تنبِّه: موجة باردة بتبوك.. وأتربة مثارة على الشمالية.. وسُحب رعدية بالقصيم

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية وتبوك والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر. وبدأت الحالة الساعة الـ 22.05 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

ونبّهت منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00من صباح السبت.

وتشهد منطقة القصيم سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ22.45 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح السبت.