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12 عبوة عرق مسكر تفضح شابَّيْن بعد ضبطها بـ"مقعدة" مركبتهما الخلفية بنقطة الشميسي

تم تسليمهما والمضبوطات لمركز شرطة الكعكية بمكة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

توقَّع شابان في الثلاثينيات من العمر أنهما سيفلتان من الأمن، وينجوان من ضبطهما، بعد أن كان بحوزتهما 12 عبوة من الحجم الكبير من العرق المسكر، كانت مخبأة في "المقعدة الخلفية" للمركبة المركبة المظللة التي كانا يستقلانها في طريقهما إلى مكة المكرمة قادمَيْن من جدة.

وفي التفاصيل، أثناء استيقاف الشابَّيْن من قِبل رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة - جدة كانا على ثقة عالية، ولكن رجال الأمن طلبوا منهما الخروج من المركبة، وبتفتيشها عُثر على 12 عبوة من العرق المسكر، كانت بـ"المقعدة الخلفية". وبسؤالهما ارتبكا، وادعيا أنها تخصهما، وليست للترويج.

تم إعداد محضر الضبط، فيما جرى تسليم الجانيَيْن مع ما ضُبط بحوزتهما لمركز شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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12 عبوة عرق مسكر تفضح شابَّيْن بعد ضبطها بـ"مقعدة" مركبتهما الخلفية بنقطة الشميسي
سبق

توقَّع شابان في الثلاثينيات من العمر أنهما سيفلتان من الأمن، وينجوان من ضبطهما، بعد أن كان بحوزتهما 12 عبوة من الحجم الكبير من العرق المسكر، كانت مخبأة في "المقعدة الخلفية" للمركبة المركبة المظللة التي كانا يستقلانها في طريقهما إلى مكة المكرمة قادمَيْن من جدة.

وفي التفاصيل، أثناء استيقاف الشابَّيْن من قِبل رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة - جدة كانا على ثقة عالية، ولكن رجال الأمن طلبوا منهما الخروج من المركبة، وبتفتيشها عُثر على 12 عبوة من العرق المسكر، كانت بـ"المقعدة الخلفية". وبسؤالهما ارتبكا، وادعيا أنها تخصهما، وليست للترويج.

تم إعداد محضر الضبط، فيما جرى تسليم الجانيَيْن مع ما ضُبط بحوزتهما لمركز شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:25 PM

12 عبوة عرق مسكر تفضح شابَّيْن بعد ضبطها بـ"مقعدة" مركبتهما الخلفية بنقطة الشميسي

تم تسليمهما والمضبوطات لمركز شرطة الكعكية بمكة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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فهد العتيبي - مكة المكرمة
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5,711

توقَّع شابان في الثلاثينيات من العمر أنهما سيفلتان من الأمن، وينجوان من ضبطهما، بعد أن كان بحوزتهما 12 عبوة من الحجم الكبير من العرق المسكر، كانت مخبأة في "المقعدة الخلفية" للمركبة المركبة المظللة التي كانا يستقلانها في طريقهما إلى مكة المكرمة قادمَيْن من جدة.

وفي التفاصيل، أثناء استيقاف الشابَّيْن من قِبل رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة - جدة كانا على ثقة عالية، ولكن رجال الأمن طلبوا منهما الخروج من المركبة، وبتفتيشها عُثر على 12 عبوة من العرق المسكر، كانت بـ"المقعدة الخلفية". وبسؤالهما ارتبكا، وادعيا أنها تخصهما، وليست للترويج.

تم إعداد محضر الضبط، فيما جرى تسليم الجانيَيْن مع ما ضُبط بحوزتهما لمركز شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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