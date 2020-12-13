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السلطات البريطانية تحذّر المتاجر الكبرى من تخزين المواد الغذائية

وسط احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

قالت وسائل إعلام بريطانية: إن السلطات حذّرت المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية، وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من حدوث نقص للمواد.

وطبقًا لصحيفة "صنداي تايمز" في تقرير لها، فإن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات، تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا؛ وذلك مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقًا مسدودًا.

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السلطات البريطانية تحذّر المتاجر الكبرى من تخزين المواد الغذائية
سبق

قالت وسائل إعلام بريطانية: إن السلطات حذّرت المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية، وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من حدوث نقص للمواد.

وطبقًا لصحيفة "صنداي تايمز" في تقرير لها، فإن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات، تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا؛ وذلك مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقًا مسدودًا.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
08:36 AM

السلطات البريطانية تحذّر المتاجر الكبرى من تخزين المواد الغذائية

وسط احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام بريطانية: إن السلطات حذّرت المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية، وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من حدوث نقص للمواد.

وطبقًا لصحيفة "صنداي تايمز" في تقرير لها، فإن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات، تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا؛ وذلك مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقًا مسدودًا.

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