النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

الأمانة أكدت استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء؛ حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقتين في إحدى العمائر القديمة، يتم فيهما أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية"، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة؛ حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.. كما أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يتم فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة، مضيفًا أنه صودر 15.000 لاصق، و"200" قطعة من الملابس وأدوات تستخدم في عمليات التزوير.

وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية
سبق

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء؛ حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقتين في إحدى العمائر القديمة، يتم فيهما أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية"، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة؛ حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.. كما أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يتم فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة، مضيفًا أنه صودر 15.000 لاصق، و"200" قطعة من الملابس وأدوات تستخدم في عمليات التزوير.

وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:34 PM

جدة.. ضبط مَعامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

الأمانة أكدت استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
1,043

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء؛ حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقتين في إحدى العمائر القديمة، يتم فيهما أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات"؛ بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية"، تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة؛ حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.. كما أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يتم فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة، مضيفًا أنه صودر 15.000 لاصق، و"200" قطعة من الملابس وأدوات تستخدم في عمليات التزوير.

وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة