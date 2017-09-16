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وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن

أكد أنه يتعين إيجاد رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه

أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن
سبق

أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
03:22 PM

وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن

أكد أنه يتعين إيجاد رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
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أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.

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