وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.

أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.

وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-16 أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية. وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 03:22 PM

وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن أكد أنه يتعين إيجاد رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه





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أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.