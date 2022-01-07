"رئاسة الحرمين" تسخر 4000 عامل و10 مرات غسيل للمسجد الحرام خلال صلاة الجمعة

سخرت رئاسة الحرمين الشريفين جهودها لتمكين المعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين من أداء صلاة الجمعة، وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات؛ وتشديد الرقابة الصحية لمنع تفشي وباء كورونا ومتحوارته الجديدة عبر تخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي وصلت إلى (10) مرات يومياً في المسجد الحرام فضلاً عن تجهيز المكبرية وتطهيرها وفرشها بسجاد جديد وغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام. وتفصيلاً، تستهلك كل عملية تعقيم أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات إلى جانب تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، و فرش كامل توسعة الملك فهد بأدوارها والمسعى بأدواره وتوزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة وذلك مع التزايد التدريجي لأعداد المعتمرين وقاصدي الحرمين. وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بكافة الإمكانيات في المسجد الحرام وتكثيف العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لينعم قاصدو بيت الله الحرام بالأمن والسلامة الصحية . وأكد الرئيس العام خلال اجتماعه مع وكيله للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيله للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي على الدور البارز لوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكالة التفويج وإدارة الحشود، الذي تقوم به في عملية تطهير المسجد الحرام وإدارة الحشود وقال عليهما بذل المزيد من الجهود في رفع سقف الاحترازات الوقائية، التي تمكّن المصلين والمعتمرين من أداء حاجاتهم في بيئة صحية وآمنة لمنع تفشي فيروس كورونا . وفي سياق متصل، عقدت لجنة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اجتماعها الثاني عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد برئاسة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي بحضور أعضاء اللجنة، حيث شدد المالكي خلال الاجتماع على ضرورة أخذ كافة التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا، وإن هذه الإجراءات تتم وفق خطط ممنهجة ومدروسة بالمسجد الحرام وكافة إدارات الرئاسة والمرافق الخارجية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام معقمات اليدين وقياس درجة الحرارة عند المداخل . 34 ألف لتر معقمات قامت الإدارة العامة للوقاية البيئية في الإجراءات الاحترازية ليوم الجمعة باستخدام قرابة (34 ) ألف لتر يومياً من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوتاً ذكياً للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و ( 20 ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي كما تم توزيع أكثر من (8000) عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة، على كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته. 134 موظفة لاستقبال القاصدات كان للوكالة النسائية حضور مكثف في ترتيبات صلاة الجمعة حيث خصصت الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (134) موظفة لاستقبال قاصدات المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة دخلوا من خلال (15) باباً، إضافة إلى (26) موظفة تم توزيعهن بساحات المسجد الحرام على (٩) مواقع هي القطاع الشرقي والغربي وساحة الملك عبدالله والمسعى، لمساعدة القاصدات وإرشادهن، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية . وذكرت الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة عسيري، بأن الإدارات التابعة للوكالة نجحت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام، وفق معايير تراعي الجودة ومتطلبات خدمة العنصر النسائي التي توفرها الوكالات النسائية بالحرمين الشريفين للقاصدات على مدار العام توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة. 10 غسلات لكل مصلى كثفت الكوادر النسائية عمليات التعقيم للمصليات النسائية لتصل إلى (10) مرات يومياً لكل مصلى ومجمع مواضئ ودورات المياه مستخدمين في ذلك (26) مضخة للتعطير وتعقيم الأسطح والمصليات و(90) لترا من المعقمات الصديقة للبيئة و (60) لتراً من أجود مواد التعطير، إضافة إلى أجهزة التعقيم اليدوي الموزعة على كافة المجمعات والدورات والمواضئ. وشاركت ما يزيد عن (150) موظفة نسائية في توزيع ماء زمزم من خلال (22) موقعاً مجهزاً بعاملات رقابة صحية للتأكد من المعايير الصحية ونظافة الحافظات وقواعدها، كذلك تجويد عمليات التفتيش الأمني النسائي ورد الممنوعات من الدخول عبر (15) باباً من أبواب المسجد الحرام والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي. وفي المسجد النبوي، حشدت وكالة المسجد النبوي جميع الوكالات المعنية لتمكين قاصدي المسجد النبوي من أداء صلاة الجمعة في أجواء تعبدية إيمانية وصحية وفق الاحترازات الوقائية والتباعد الجسدي وتم فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة منذ أمس الخميس. وأوضح الدكتور"السديس" أن مبادرة فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة، مشيراً إلى أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات . وتابع مساعد الرئيس لشؤون وكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عمليات التعقيم والتطهير في المسجد النبوي لتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير بيئة صحية وآمنة في المسجد النبوي. وفي الجانب الخدمي تم كنس سجاد في المصليات النسائية مرتين فيما تم تعقيم المصليات بمعدل ٤ مرات بمعدل مرتين لكل جهة ( شرقي وغربي). وبلغت كمية المعقم المستخدم لتعقيم المصليات الشرقي والغربي (50) لتراً وبلغ عدد حافظات ماء زمزم في المصليات النسائية ( 280 ) شرقي و(162) غربي، وعدد السجاد المفروش بالمسجد النبوي 18000 وكمية المعطر للسجاد 200 لتر، فيما بلغت كمية المعقم للسجاد 1000 لتر، وبلغت عبوات ماء زمزم التي تم توزيعها 25000 عبوة .

"رئاسة الحرمين" تسخر 4000 عامل و10 مرات غسيل للمسجد الحرام خلال صلاة الجمعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-07 سخرت رئاسة الحرمين الشريفين جهودها لتمكين المعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين من أداء صلاة الجمعة، وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات؛ وتشديد الرقابة الصحية لمنع تفشي وباء كورونا ومتحوارته الجديدة عبر تخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي وصلت إلى (10) مرات يومياً في المسجد الحرام فضلاً عن تجهيز المكبرية وتطهيرها وفرشها بسجاد جديد وغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام.



وتفصيلاً، تستهلك كل عملية تعقيم أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات إلى جانب تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، و فرش كامل توسعة الملك فهد بأدوارها والمسعى بأدواره وتوزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة وذلك مع التزايد التدريجي لأعداد المعتمرين وقاصدي الحرمين.



وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بكافة الإمكانيات في المسجد الحرام وتكثيف العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لينعم قاصدو بيت الله الحرام بالأمن والسلامة الصحية .



وأكد الرئيس العام خلال اجتماعه مع وكيله للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيله للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي على الدور البارز لوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكالة التفويج وإدارة الحشود، الذي تقوم به في عملية تطهير المسجد الحرام وإدارة الحشود وقال عليهما بذل المزيد من الجهود في رفع سقف الاحترازات الوقائية، التي تمكّن المصلين والمعتمرين من أداء حاجاتهم في بيئة صحية وآمنة لمنع تفشي فيروس كورونا .



وفي سياق متصل، عقدت لجنة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اجتماعها الثاني عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد برئاسة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي بحضور أعضاء اللجنة، حيث شدد المالكي خلال الاجتماع على ضرورة أخذ كافة التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا، وإن هذه الإجراءات تتم وفق خطط ممنهجة ومدروسة بالمسجد الحرام وكافة إدارات الرئاسة والمرافق الخارجية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام معقمات اليدين وقياس درجة الحرارة عند المداخل .



34 ألف لتر معقمات

قامت الإدارة العامة للوقاية البيئية في الإجراءات الاحترازية ليوم الجمعة باستخدام قرابة (34 ) ألف لتر يومياً من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوتاً ذكياً للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و ( 20 ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي كما تم توزيع أكثر من (8000) عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة، على كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.



134 موظفة لاستقبال القاصدات

كان للوكالة النسائية حضور مكثف في ترتيبات صلاة الجمعة حيث خصصت الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (134) موظفة لاستقبال قاصدات المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة دخلوا من خلال (15) باباً، إضافة إلى (26) موظفة تم توزيعهن بساحات المسجد الحرام على (٩) مواقع هي القطاع الشرقي والغربي وساحة الملك عبدالله والمسعى، لمساعدة القاصدات وإرشادهن، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية .



وذكرت الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة عسيري، بأن الإدارات التابعة للوكالة نجحت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام، وفق معايير تراعي الجودة ومتطلبات خدمة العنصر النسائي التي توفرها الوكالات النسائية بالحرمين الشريفين للقاصدات على مدار العام توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة.



10 غسلات لكل مصلى

كثفت الكوادر النسائية عمليات التعقيم للمصليات النسائية لتصل إلى (10) مرات يومياً لكل مصلى ومجمع مواضئ ودورات المياه مستخدمين في ذلك (26) مضخة للتعطير وتعقيم الأسطح والمصليات و(90) لترا من المعقمات الصديقة للبيئة و (60) لتراً من أجود مواد التعطير، إضافة إلى أجهزة التعقيم اليدوي الموزعة على كافة المجمعات والدورات والمواضئ.



وشاركت ما يزيد عن (150) موظفة نسائية في توزيع ماء زمزم من خلال (22) موقعاً مجهزاً بعاملات رقابة صحية للتأكد من المعايير الصحية ونظافة الحافظات وقواعدها، كذلك تجويد عمليات التفتيش الأمني النسائي ورد الممنوعات من الدخول عبر (15) باباً من أبواب المسجد الحرام والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.



وفي المسجد النبوي، حشدت وكالة المسجد النبوي جميع الوكالات المعنية لتمكين قاصدي المسجد النبوي من أداء صلاة الجمعة في أجواء تعبدية إيمانية وصحية وفق الاحترازات الوقائية والتباعد الجسدي وتم فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة منذ أمس الخميس.



وأوضح الدكتور"السديس" أن مبادرة فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة، مشيراً إلى أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات .



وتابع مساعد الرئيس لشؤون وكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عمليات التعقيم والتطهير في المسجد النبوي لتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير بيئة صحية وآمنة في المسجد النبوي.



وفي الجانب الخدمي تم كنس سجاد في المصليات النسائية مرتين فيما تم تعقيم المصليات بمعدل ٤ مرات بمعدل مرتين لكل جهة ( شرقي وغربي).



وبلغت كمية المعقم المستخدم لتعقيم المصليات الشرقي والغربي (50) لتراً وبلغ عدد حافظات ماء زمزم في المصليات النسائية ( 280 ) شرقي و(162) غربي، وعدد السجاد المفروش بالمسجد النبوي 18000 وكمية المعطر للسجاد 200 لتر، فيما بلغت كمية المعقم للسجاد 1000 لتر، وبلغت عبوات ماء زمزم التي تم توزيعها 25000 عبوة .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 10:47 PM

"رئاسة الحرمين" تسخر 4000 عامل و10 مرات غسيل للمسجد الحرام خلال صلاة الجمعة "السديس" أكد على رفع درجة الاستعدادات وتكثيف العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية





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سخرت رئاسة الحرمين الشريفين جهودها لتمكين المعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين من أداء صلاة الجمعة، وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات؛ وتشديد الرقابة الصحية لمنع تفشي وباء كورونا ومتحوارته الجديدة عبر تخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي وصلت إلى (10) مرات يومياً في المسجد الحرام فضلاً عن تجهيز المكبرية وتطهيرها وفرشها بسجاد جديد وغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام.



وتفصيلاً، تستهلك كل عملية تعقيم أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات إلى جانب تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، و فرش كامل توسعة الملك فهد بأدوارها والمسعى بأدواره وتوزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة وذلك مع التزايد التدريجي لأعداد المعتمرين وقاصدي الحرمين.



وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بكافة الإمكانيات في المسجد الحرام وتكثيف العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لينعم قاصدو بيت الله الحرام بالأمن والسلامة الصحية .



وأكد الرئيس العام خلال اجتماعه مع وكيله للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيله للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي على الدور البارز لوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكالة التفويج وإدارة الحشود، الذي تقوم به في عملية تطهير المسجد الحرام وإدارة الحشود وقال عليهما بذل المزيد من الجهود في رفع سقف الاحترازات الوقائية، التي تمكّن المصلين والمعتمرين من أداء حاجاتهم في بيئة صحية وآمنة لمنع تفشي فيروس كورونا .



وفي سياق متصل، عقدت لجنة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اجتماعها الثاني عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد برئاسة المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي بحضور أعضاء اللجنة، حيث شدد المالكي خلال الاجتماع على ضرورة أخذ كافة التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا، وإن هذه الإجراءات تتم وفق خطط ممنهجة ومدروسة بالمسجد الحرام وكافة إدارات الرئاسة والمرافق الخارجية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام معقمات اليدين وقياس درجة الحرارة عند المداخل .



34 ألف لتر معقمات

قامت الإدارة العامة للوقاية البيئية في الإجراءات الاحترازية ليوم الجمعة باستخدام قرابة (34 ) ألف لتر يومياً من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوتاً ذكياً للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و ( 20 ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي كما تم توزيع أكثر من (8000) عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة، على كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته.



134 موظفة لاستقبال القاصدات

كان للوكالة النسائية حضور مكثف في ترتيبات صلاة الجمعة حيث خصصت الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (134) موظفة لاستقبال قاصدات المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة دخلوا من خلال (15) باباً، إضافة إلى (26) موظفة تم توزيعهن بساحات المسجد الحرام على (٩) مواقع هي القطاع الشرقي والغربي وساحة الملك عبدالله والمسعى، لمساعدة القاصدات وإرشادهن، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية .



وذكرت الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة عسيري، بأن الإدارات التابعة للوكالة نجحت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام، وفق معايير تراعي الجودة ومتطلبات خدمة العنصر النسائي التي توفرها الوكالات النسائية بالحرمين الشريفين للقاصدات على مدار العام توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة.



10 غسلات لكل مصلى

كثفت الكوادر النسائية عمليات التعقيم للمصليات النسائية لتصل إلى (10) مرات يومياً لكل مصلى ومجمع مواضئ ودورات المياه مستخدمين في ذلك (26) مضخة للتعطير وتعقيم الأسطح والمصليات و(90) لترا من المعقمات الصديقة للبيئة و (60) لتراً من أجود مواد التعطير، إضافة إلى أجهزة التعقيم اليدوي الموزعة على كافة المجمعات والدورات والمواضئ.



وشاركت ما يزيد عن (150) موظفة نسائية في توزيع ماء زمزم من خلال (22) موقعاً مجهزاً بعاملات رقابة صحية للتأكد من المعايير الصحية ونظافة الحافظات وقواعدها، كذلك تجويد عمليات التفتيش الأمني النسائي ورد الممنوعات من الدخول عبر (15) باباً من أبواب المسجد الحرام والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.



وفي المسجد النبوي، حشدت وكالة المسجد النبوي جميع الوكالات المعنية لتمكين قاصدي المسجد النبوي من أداء صلاة الجمعة في أجواء تعبدية إيمانية وصحية وفق الاحترازات الوقائية والتباعد الجسدي وتم فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة منذ أمس الخميس.



وأوضح الدكتور"السديس" أن مبادرة فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة، مشيراً إلى أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات .



وتابع مساعد الرئيس لشؤون وكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري عمليات التعقيم والتطهير في المسجد النبوي لتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير بيئة صحية وآمنة في المسجد النبوي.



وفي الجانب الخدمي تم كنس سجاد في المصليات النسائية مرتين فيما تم تعقيم المصليات بمعدل ٤ مرات بمعدل مرتين لكل جهة ( شرقي وغربي).



وبلغت كمية المعقم المستخدم لتعقيم المصليات الشرقي والغربي (50) لتراً وبلغ عدد حافظات ماء زمزم في المصليات النسائية ( 280 ) شرقي و(162) غربي، وعدد السجاد المفروش بالمسجد النبوي 18000 وكمية المعطر للسجاد 200 لتر، فيما بلغت كمية المعقم للسجاد 1000 لتر، وبلغت عبوات ماء زمزم التي تم توزيعها 25000 عبوة .