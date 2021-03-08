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"جامعة الملك سعود" تجهز لإطلاق ملتقى ومعرض الجمعيات العلمية

بمشاركة 56 جمعية في مختلف التخصصات والمجالات "صحية وعلمية وإنسانية"

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنظم الجامعة -ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية- الملتقى السنوي السابع للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب له تحت عنوان: "رغم الجائحة مستمرون بالعطاء"، والذي سينعقد افتراضيًّا يومي الثلاثاء والأربعاء 3- 4/ 8/ 1442هـ الموافق 16- 17/ 3/ 2021م.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن الملتقى في نسخته السابعة يتميز بمواكبته للظروف الطارئة التي تجتاح العالم ألا وهي جائحة كورونا "COVID 19"، والتي ألقت بآثارها على الجميع، وأدت إلى توقف الكثير من الأنشطة والفعاليات؛ حيث برزت خلال هذه الفترة الأدوار التي تقوم بها الجمعيات العلمية وظهر جليًّا تميزها في الأداء والعطاء.

وأكد العبيداء أن الملتقى يأتي لتسليط الضوء على أنشطة الجمعيات وضرورة دعمها لتفعيل الدور الهام والحيوي الذي تقوم به في تثقيف المجتمع، والحرص على سلامة مختلف فئاته، والدور الرائد التوعوي لكافة شرائح المجتمع لخدمة هذا الوطن الغالي، وكذلك دورها العلمي والبحثي والمجتمعي.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة أن الملتقى يتضمن برنامجًا علميًّا مكونًا من جلستين علميتين، الأولى يديرها الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة"، ويشارك فيها مسؤولون من داخل وخارج الجامعة، والجلسة الثانية يديرها الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد العجمي "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة" ويشارك فيها بعض رؤساء الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود.

وأشار العبيداء إلى أنه سيقام معرض مصاحب افتراضي على هامش الملتقى السابع للجمعيات العلمية، تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود وعددها (56) جمعية علمية في مختلف التخصصات والمجالات (صحية، علمية، إنسانية).. وللجمعيات عدد من الأنشطة تقيمها مثل ورش العمل وعقد الندوات، وكذلك المؤتمرات المتعلقة بتخصص كل جمعية من الجمعيات، وستقوم الجمعيات بتقديم مختلف خدماتها الاستشارية والتخصصية والخدمية من خلال المعرض الافتراضي المصاحب، منوهًا بأنه سيتم تكريم الجمعيات العلمية الفائزة تبعًا لمعايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام الجامعي 1439/ 1440هـ، وكذلك للعام الجامعي 1441هـ.

جامعة الملك سعود ملتقى ومعرض الجمعيات العلمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الملك سعود" تجهز لإطلاق ملتقى ومعرض الجمعيات العلمية
سبق

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنظم الجامعة -ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية- الملتقى السنوي السابع للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب له تحت عنوان: "رغم الجائحة مستمرون بالعطاء"، والذي سينعقد افتراضيًّا يومي الثلاثاء والأربعاء 3- 4/ 8/ 1442هـ الموافق 16- 17/ 3/ 2021م.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن الملتقى في نسخته السابعة يتميز بمواكبته للظروف الطارئة التي تجتاح العالم ألا وهي جائحة كورونا "COVID 19"، والتي ألقت بآثارها على الجميع، وأدت إلى توقف الكثير من الأنشطة والفعاليات؛ حيث برزت خلال هذه الفترة الأدوار التي تقوم بها الجمعيات العلمية وظهر جليًّا تميزها في الأداء والعطاء.

وأكد العبيداء أن الملتقى يأتي لتسليط الضوء على أنشطة الجمعيات وضرورة دعمها لتفعيل الدور الهام والحيوي الذي تقوم به في تثقيف المجتمع، والحرص على سلامة مختلف فئاته، والدور الرائد التوعوي لكافة شرائح المجتمع لخدمة هذا الوطن الغالي، وكذلك دورها العلمي والبحثي والمجتمعي.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة أن الملتقى يتضمن برنامجًا علميًّا مكونًا من جلستين علميتين، الأولى يديرها الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة"، ويشارك فيها مسؤولون من داخل وخارج الجامعة، والجلسة الثانية يديرها الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد العجمي "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة" ويشارك فيها بعض رؤساء الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود.

وأشار العبيداء إلى أنه سيقام معرض مصاحب افتراضي على هامش الملتقى السابع للجمعيات العلمية، تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود وعددها (56) جمعية علمية في مختلف التخصصات والمجالات (صحية، علمية، إنسانية).. وللجمعيات عدد من الأنشطة تقيمها مثل ورش العمل وعقد الندوات، وكذلك المؤتمرات المتعلقة بتخصص كل جمعية من الجمعيات، وستقوم الجمعيات بتقديم مختلف خدماتها الاستشارية والتخصصية والخدمية من خلال المعرض الافتراضي المصاحب، منوهًا بأنه سيتم تكريم الجمعيات العلمية الفائزة تبعًا لمعايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام الجامعي 1439/ 1440هـ، وكذلك للعام الجامعي 1441هـ.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:44 PM

"جامعة الملك سعود" تجهز لإطلاق ملتقى ومعرض الجمعيات العلمية

بمشاركة 56 جمعية في مختلف التخصصات والمجالات "صحية وعلمية وإنسانية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تنظم الجامعة -ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية- الملتقى السنوي السابع للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب له تحت عنوان: "رغم الجائحة مستمرون بالعطاء"، والذي سينعقد افتراضيًّا يومي الثلاثاء والأربعاء 3- 4/ 8/ 1442هـ الموافق 16- 17/ 3/ 2021م.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن الملتقى في نسخته السابعة يتميز بمواكبته للظروف الطارئة التي تجتاح العالم ألا وهي جائحة كورونا "COVID 19"، والتي ألقت بآثارها على الجميع، وأدت إلى توقف الكثير من الأنشطة والفعاليات؛ حيث برزت خلال هذه الفترة الأدوار التي تقوم بها الجمعيات العلمية وظهر جليًّا تميزها في الأداء والعطاء.

وأكد العبيداء أن الملتقى يأتي لتسليط الضوء على أنشطة الجمعيات وضرورة دعمها لتفعيل الدور الهام والحيوي الذي تقوم به في تثقيف المجتمع، والحرص على سلامة مختلف فئاته، والدور الرائد التوعوي لكافة شرائح المجتمع لخدمة هذا الوطن الغالي، وكذلك دورها العلمي والبحثي والمجتمعي.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة أن الملتقى يتضمن برنامجًا علميًّا مكونًا من جلستين علميتين، الأولى يديرها الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة"، ويشارك فيها مسؤولون من داخل وخارج الجامعة، والجلسة الثانية يديرها الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد العجمي "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة" ويشارك فيها بعض رؤساء الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود.

وأشار العبيداء إلى أنه سيقام معرض مصاحب افتراضي على هامش الملتقى السابع للجمعيات العلمية، تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود وعددها (56) جمعية علمية في مختلف التخصصات والمجالات (صحية، علمية، إنسانية).. وللجمعيات عدد من الأنشطة تقيمها مثل ورش العمل وعقد الندوات، وكذلك المؤتمرات المتعلقة بتخصص كل جمعية من الجمعيات، وستقوم الجمعيات بتقديم مختلف خدماتها الاستشارية والتخصصية والخدمية من خلال المعرض الافتراضي المصاحب، منوهًا بأنه سيتم تكريم الجمعيات العلمية الفائزة تبعًا لمعايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام الجامعي 1439/ 1440هـ، وكذلك للعام الجامعي 1441هـ.

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