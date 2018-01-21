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مدرب الأخضر يقرر استبعاد "الفرج" و"البواردي".. واستدعاء هذا الثنائي

تحضيراً لمواجهتي عمان واليابان في تصفيات مونديال 2022

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الخميس، استبعاد الثنائي سلمان الفرج لاعب الوسط، وزيد البواردي حارس المرمى من قائمة المنتخب لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


وجاء استبعاد الفرج والبواردي بعد أن أظهرت الفحوصات التي أجريت لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب عدم جاهزيتهما بسبب الإصابة.
واستدعى رينارد الثنائي عبدالله الخيبري لاعب الوسط وأمين بخاري حارس المرمى للانضمام إلى قائمة المنتخب.


ويواجه المنتخب السعودي ضيفه العماني في الـ27 من يناير الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يحل ضيفاً على اليابان مطلع فبراير المقبل على ملعب سايتاما ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.


ويتصدر الأخضر السعودي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط عن اليابان في المركز الثاني، وخمس نقاط عن أستراليا الثالثة.

المنتخب السعودي كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر يقرر استبعاد "الفرج" و"البواردي".. واستدعاء هذا الثنائي
سبق

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الخميس، استبعاد الثنائي سلمان الفرج لاعب الوسط، وزيد البواردي حارس المرمى من قائمة المنتخب لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


وجاء استبعاد الفرج والبواردي بعد أن أظهرت الفحوصات التي أجريت لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب عدم جاهزيتهما بسبب الإصابة.
واستدعى رينارد الثنائي عبدالله الخيبري لاعب الوسط وأمين بخاري حارس المرمى للانضمام إلى قائمة المنتخب.


ويواجه المنتخب السعودي ضيفه العماني في الـ27 من يناير الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يحل ضيفاً على اليابان مطلع فبراير المقبل على ملعب سايتاما ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.


ويتصدر الأخضر السعودي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط عن اليابان في المركز الثاني، وخمس نقاط عن أستراليا الثالثة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
05:59 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:26 AM

مدرب الأخضر يقرر استبعاد "الفرج" و"البواردي".. واستدعاء هذا الثنائي

تحضيراً لمواجهتي عمان واليابان في تصفيات مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,841

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الخميس، استبعاد الثنائي سلمان الفرج لاعب الوسط، وزيد البواردي حارس المرمى من قائمة المنتخب لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


وجاء استبعاد الفرج والبواردي بعد أن أظهرت الفحوصات التي أجريت لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب عدم جاهزيتهما بسبب الإصابة.
واستدعى رينارد الثنائي عبدالله الخيبري لاعب الوسط وأمين بخاري حارس المرمى للانضمام إلى قائمة المنتخب.


ويواجه المنتخب السعودي ضيفه العماني في الـ27 من يناير الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يحل ضيفاً على اليابان مطلع فبراير المقبل على ملعب سايتاما ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.


ويتصدر الأخضر السعودي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط عن اليابان في المركز الثاني، وخمس نقاط عن أستراليا الثالثة.

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