"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 للمجمّعات الطبية و118 للصيدليات
نفّذت صحة المدينة المنوّرة أكثر من 360 جولة تفتيشية خلال الفترة من 8 - 14 / 8 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وبيّنت أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 زيارة للمجمّعات الطبية، إضافة إلى 118 زيارة للصيدليات.
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-16
نفّذت صحة المدينة المنوّرة أكثر من 360 جولة تفتيشية خلال الفترة من 8 - 14 / 8 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وبيّنت أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 زيارة للمجمّعات الطبية، إضافة إلى 118 زيارة للصيدليات.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:27 AM
"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 للمجمّعات الطبية و118 للصيدليات
نفّذت صحة المدينة المنوّرة أكثر من 360 جولة تفتيشية خلال الفترة من 8 - 14 / 8 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وبيّنت أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 زيارة للمجمّعات الطبية، إضافة إلى 118 زيارة للصيدليات.