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أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى ومعرض الاستقدام.. غدًا

بمشاركة جهات حكومية ومكاتب للخدمات العمالية

يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم غد الاثنين 20 يناير، الدورة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان والمديرية العامة للجوازات، وشركات الاستقدام الوطنية، ونخبة من مكاتب الخدمات العمالية، وشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام.

ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إبراز الجهود التي تقدمها شركات الاستقدام للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها في خدمة المجتمع والشركات.

كما يسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، باعتباره حدثًا سنويًا يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 لتشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات المتميزة.

وعلى هامش الملتقى، ستقام جلسات وندوات يقدمها مختصون وخبراء، تبحث واقع العلاقة بين الجهات المعنية، والبرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، ودور التقنية في خدمة قطاع الاستقدام وتطويره، ودور كل من الأنظمة والعقود والرقابة إلى جانب الدبلوماسية وعلاقتها بالقطاع.

وستعرض شركات الاستقدام، تجاربها وخططها المستقبلية في تطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب عرض واقع القوى العاملة ومشاريع رؤية 2030، ودور قطاع الاستقدام في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية دور وزارة الخارجية في دعم القطاع وإنهاء إجراءاته بسهولة باستخدام أحدث التقنيات والبرامج، وأهمية المحاكم العمالية وما شهدته من نقلة نوعية في أداء مهامها.

ويستمر الملتقى والمعرض حتى الخميس 23 يناير، حيث يستقبل الزوار والجمهور من الساعة الحاديه عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

أمير الرياض معرض الاستقدام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى ومعرض الاستقدام.. غدًا
سبق

يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم غد الاثنين 20 يناير، الدورة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان والمديرية العامة للجوازات، وشركات الاستقدام الوطنية، ونخبة من مكاتب الخدمات العمالية، وشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام.

ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إبراز الجهود التي تقدمها شركات الاستقدام للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها في خدمة المجتمع والشركات.

كما يسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، باعتباره حدثًا سنويًا يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 لتشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات المتميزة.

وعلى هامش الملتقى، ستقام جلسات وندوات يقدمها مختصون وخبراء، تبحث واقع العلاقة بين الجهات المعنية، والبرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، ودور التقنية في خدمة قطاع الاستقدام وتطويره، ودور كل من الأنظمة والعقود والرقابة إلى جانب الدبلوماسية وعلاقتها بالقطاع.

وستعرض شركات الاستقدام، تجاربها وخططها المستقبلية في تطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب عرض واقع القوى العاملة ومشاريع رؤية 2030، ودور قطاع الاستقدام في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية دور وزارة الخارجية في دعم القطاع وإنهاء إجراءاته بسهولة باستخدام أحدث التقنيات والبرامج، وأهمية المحاكم العمالية وما شهدته من نقلة نوعية في أداء مهامها.

ويستمر الملتقى والمعرض حتى الخميس 23 يناير، حيث يستقبل الزوار والجمهور من الساعة الحاديه عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:18 PM

أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى ومعرض الاستقدام.. غدًا

بمشاركة جهات حكومية ومكاتب للخدمات العمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم غد الاثنين 20 يناير، الدورة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان والمديرية العامة للجوازات، وشركات الاستقدام الوطنية، ونخبة من مكاتب الخدمات العمالية، وشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام.

ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إبراز الجهود التي تقدمها شركات الاستقدام للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها في خدمة المجتمع والشركات.

كما يسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، باعتباره حدثًا سنويًا يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 لتشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات المتميزة.

وعلى هامش الملتقى، ستقام جلسات وندوات يقدمها مختصون وخبراء، تبحث واقع العلاقة بين الجهات المعنية، والبرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، ودور التقنية في خدمة قطاع الاستقدام وتطويره، ودور كل من الأنظمة والعقود والرقابة إلى جانب الدبلوماسية وعلاقتها بالقطاع.

وستعرض شركات الاستقدام، تجاربها وخططها المستقبلية في تطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب عرض واقع القوى العاملة ومشاريع رؤية 2030، ودور قطاع الاستقدام في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية دور وزارة الخارجية في دعم القطاع وإنهاء إجراءاته بسهولة باستخدام أحدث التقنيات والبرامج، وأهمية المحاكم العمالية وما شهدته من نقلة نوعية في أداء مهامها.

ويستمر الملتقى والمعرض حتى الخميس 23 يناير، حيث يستقبل الزوار والجمهور من الساعة الحاديه عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

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