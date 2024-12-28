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ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار في منطقة الرياض

لقطعهم ثلاثة أشجار من أراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم ثلاثة أشجار من أراضي الغطاء النباتي بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار في منطقة الرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم ثلاثة أشجار من أراضي الغطاء النباتي بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
04:41 PM

ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار في منطقة الرياض

لقطعهم ثلاثة أشجار من أراضي الغطاء النباتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لقطعهم ثلاثة أشجار من أراضي الغطاء النباتي بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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