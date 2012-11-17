خالد الجفالي: استضافة الفورمولا 1 تعكس حضور المملكة المميز على الخارطة العالمية للأحداث

أكد عزمه حضور السباق للاستمتاع بحلبة جدة وتشجيع فريق Mercedes AMG Petronas F1

أكد خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، الموزع الحصري لسيارات مرسيدس- بنز في المملكة، أن استضافة المملكة لسباق الفورمولا 1 في مدينة جدة قبل نهاية العام الجاري تعد حدثًا بارزًا يعكس النقلة النوعية التي تعيشها المملكة.

وأشار إلى أن هذه النقلة جاءت في إطار تحقيق أهداف مبادرات رؤية 2030 التي رسمت طريق النهضة والازدهار لتنعكس على شتى الميادين في بلادنا، وبالأخص المجال الرياضي الذي يعيش عصرًا ذهبيًا شهدنا فيه استضافة أحداث عالمية بارزة في مختلف الرياضات، وعلى وجه التحديد قطاع رياضات المحركات الذي تحتضن فيه المملكة أهم السباقات العالمية، بعد إقامة فعاليات رالي داكار وفورمولاE في العامين الماضيين.

وقال "الجفالي": نحن اليوم على مشارف استضافة سباق فورمولا 1 الذي يعد أقوى سباقات السرعة، والذي نرتبط به بصفتنا وكلاء لسيارات مرسيدس – بنز عبر علاقة خاصة بفضل التفوق الكبير لفريق Mercedes AMG Petronas F1 في هذا السباق الذي حقق بطولته في عدة مرات، ويعد هذا الفريق دائمًا المرشح الأول لنيل اللقب.

وأضاف: لا شك أن إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى على أرض المملكة توفر العديد من الجوانب الإيجابية التي لا يتسع المجال لذكرها وتعداد فوائدها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ويكفي أنها توضح الصورة الحقيقة لإمكانيات وطننا وتبرز سمات المجتمع السعودي الودود والمضياف وثقافته الغنية، كما تساهم أيضًا في إبراز طبيعة بلادنا وما حباها الله به من تضاريس متنوعة قادرة على خلق جذب سياحي لا يضاهى على خارطة السياحة العالمية.

وأردف: ما كان لهذه الطفرة في استضافة الأحداث والفعاليات العالمية أن تحدث إلا بتخطيط سليم وإرادة صلبة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ونظرتهم الخبيرة في استقطاب الكوادر الوطنية ذات الكفاءة، والتي أكدت بالنتائج التي نراها اليوم على قدرة المملكة على الاستضافة والتنظيم بأعلى المستويات".

وأعلن "الجفالي" أنه سوف يكون من ضمن الحضور في السباق المقبل للاستمتاع بروعة حلبة جدة الجديدة ولتشجيع فريق Mercedes AMG Petronas F1 لسباقات السيارات الذي تمنى أن يواصل حضوره القوي بحصد جائزة المملكة الكبرى لسباق الفورمولا1 2021.