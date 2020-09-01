البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة

تسجيل 45961 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية و553 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة، عقب تسجيل 45961 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية و553 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن 121381 حالة وفاة وثلاثة ملايين و908272 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضرراً في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.