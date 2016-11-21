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خلل قد يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.. "التجارة" تستدعي 808 مركبات "فورد"

دعت للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجانًا

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 808 مركبات فورد Mondeo" 2008 -2017"؛ لخلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية؛ مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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خلل قد يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.. "التجارة" تستدعي 808 مركبات "فورد"
سبق

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 808 مركبات فورد Mondeo" 2008 -2017"؛ لخلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية؛ مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
12:57 PM

خلل قد يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.. "التجارة" تستدعي 808 مركبات "فورد"

دعت للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 808 مركبات فورد Mondeo" 2008 -2017"؛ لخلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية؛ مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,263
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,211
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,257

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