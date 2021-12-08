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بعد مخالطته مصاباً بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي

ألغى كل التزاماته ورفض متحدث الأمم المتحدة التعليق

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ وضع نفسه أمس الثلاثاء، في عزل صحي لبضعة أيام، بعدما خالط مسؤولاً في المنظمة الدولية تبيّن لاحقاً أنه مصاب بكورونا، وفق روسيا اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها، أن غوتيريش ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقُبيل أيام أعلن دوجاريك أن غوتيريش تلقى أخيراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا.

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بعد مخالطته مصاباً بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي
سبق

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ وضع نفسه أمس الثلاثاء، في عزل صحي لبضعة أيام، بعدما خالط مسؤولاً في المنظمة الدولية تبيّن لاحقاً أنه مصاب بكورونا، وفق روسيا اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها، أن غوتيريش ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقُبيل أيام أعلن دوجاريك أن غوتيريش تلقى أخيراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:42 AM

بعد مخالطته مصاباً بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي

ألغى كل التزاماته ورفض متحدث الأمم المتحدة التعليق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ وضع نفسه أمس الثلاثاء، في عزل صحي لبضعة أيام، بعدما خالط مسؤولاً في المنظمة الدولية تبيّن لاحقاً أنه مصاب بكورونا، وفق روسيا اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها، أن غوتيريش ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقُبيل أيام أعلن دوجاريك أن غوتيريش تلقى أخيراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا.

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