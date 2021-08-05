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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:08 AM

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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