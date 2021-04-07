"عمود كهرباء" يتربص بالمارة وسط الطريق بـ"قاعد حائل"

دون علامات تحذيرية ومطالبات بتدخل الجهات المعنية لنقله إلى مكان آخر

طالَبَ أهالي المخطط السكني الغربي بقرية القاعد 30 كلم شمال حائل، الجهات المسؤولة بإزالة أحد أعمدة الإنارة الواقعة بمنتصف أحد الشوارع بدون علامات تحذيرية؛ مما يشكل خطرًا كبيرًا عليهم خاصة في فترة الليل.

وأشار المواطن سعود الحميد، إلى أن أهالي الحي يُبدون تذمرهم واستياءهم من وجود هذا العمود بمنتصف الطريق؛ مطالبين بتدخل الجهات المعنية لنقل العمود إلى مكان آخر وإبعاده عن الطريق.

وأضاف: "أتعجب من الجهات المختصة كيف قامت بسفلتة هذا الطريق، مع وجود هذا العمود المتوسط للطريق، ولماذا لم تشرع في إزالته قبل السفلتة وهي تعلم مدى خطورته على سالكي الطريق".

وأردف: في حالة وقوع حادث -لا سمح الله- فمن المسؤول عن هذه الكارثة؟".