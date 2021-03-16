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اتفاقية شراكة مجتمعية بين "سعود الطبية" وجمعية "حياتنا"

لمراجعة البروتوكول الوقائي وإتاحة الخدمات لمراجعي "المدينة"

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"؛ وذلك للتعاون المشترك والإشراف الصحي على عيادة الجمعية الطبية.

وأوضحت المدينة أن الإشراف على العيادة يشمل مراجعة البروتوكول الوقائي لها، وإتاحة خدماتها لمراجعي المدينة، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات، إضافة إلى الاستفادة من المرافق والتجهيزات في الأنشطة المشتركة، وتقديم التحاليل والتقارير الطبية لمراجعي العيادة.

وأضافت المدينة: تشمل الاتفاقيةُ تقديمَ المحتويات التوعوية والاستشارات التثقيفية لمراجعي المدينة، وتفعيل دور متطوعي الجمعية في فعاليات وأنشطة المدينة الطبية.

مدينة الملك سعود الطبية

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اتفاقية شراكة مجتمعية بين "سعود الطبية" وجمعية "حياتنا"
سبق

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"؛ وذلك للتعاون المشترك والإشراف الصحي على عيادة الجمعية الطبية.

وأوضحت المدينة أن الإشراف على العيادة يشمل مراجعة البروتوكول الوقائي لها، وإتاحة خدماتها لمراجعي المدينة، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات، إضافة إلى الاستفادة من المرافق والتجهيزات في الأنشطة المشتركة، وتقديم التحاليل والتقارير الطبية لمراجعي العيادة.

وأضافت المدينة: تشمل الاتفاقيةُ تقديمَ المحتويات التوعوية والاستشارات التثقيفية لمراجعي المدينة، وتفعيل دور متطوعي الجمعية في فعاليات وأنشطة المدينة الطبية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:00 PM
اخر تعديل
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
02:45 PM

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "سعود الطبية" وجمعية "حياتنا"

لمراجعة البروتوكول الوقائي وإتاحة الخدمات لمراجعي "المدينة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"؛ وذلك للتعاون المشترك والإشراف الصحي على عيادة الجمعية الطبية.

وأوضحت المدينة أن الإشراف على العيادة يشمل مراجعة البروتوكول الوقائي لها، وإتاحة خدماتها لمراجعي المدينة، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات، إضافة إلى الاستفادة من المرافق والتجهيزات في الأنشطة المشتركة، وتقديم التحاليل والتقارير الطبية لمراجعي العيادة.

وأضافت المدينة: تشمل الاتفاقيةُ تقديمَ المحتويات التوعوية والاستشارات التثقيفية لمراجعي المدينة، وتفعيل دور متطوعي الجمعية في فعاليات وأنشطة المدينة الطبية.

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