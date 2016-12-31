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بالصور.. شرطة الجوف تضبط عددًا من مخالفي الإجراءات الاحترازية

من خلال جولات ميدانية مستمرة للأماكن العامة في مدينة سكاكا

نفّذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عددًا من الجولات الميدانية، وضبطت عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. شرطة الجوف تضبط عددًا من مخالفي الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عددًا من الجولات الميدانية، وضبطت عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
12:05 AM

بالصور.. شرطة الجوف تضبط عددًا من مخالفي الإجراءات الاحترازية

من خلال جولات ميدانية مستمرة للأماكن العامة في مدينة سكاكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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نفّذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عددًا من الجولات الميدانية، وضبطت عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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