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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات كورونا في المملكة أقل من الألف

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه وبحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، وأنهم مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات كورونا في المملكة أقل من الألف
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه وبحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، وأنهم مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:49 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
07:20 PM

"متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات كورونا في المملكة أقل من الألف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,503

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه وبحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، وأنهم مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله.

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