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برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل

لتعليم أساسيات الإنجليزية والتقنية.. 1500 إجمالي المستفيدين من الدورات

تُواصل شركة "نيوم"، تأدية واجبها ودورها المجتمعي الفعال تجاه أبناء المجتمع المحلي في نيوم وتبوك؛ حيث أطلقت "نيوم" هذا الأسبوع برنامجين يستهدفان تطوير المهارات الأساسية للحصول على فرص أفضل في سوق العمل بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك.

ويستهدف البرنامج الأول لتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات -والذي يأتي في نسخته الثالثة- نحو 400 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة تبوك.

فيما يستهدف البرنامج الآخر لتعليم اللغة الإنجليزية للاستخدامات التجارية والإدارية -والذي يأتي في نسخته الأولى- 100 مستفيد ومستفيدة من حديثي التخرج من حاملي البكالوريوس أو الحاصلين على شهادة الدبلوم في التخصصات الإدارية، أو مَن لهم أكثر من عامين في هذا المجال.

وتُعَد هذه الدورات امتدادًا لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك؛ حيث سَبَق أن تخرّج نحو 1000 مستفيد من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، إضافة إلى النسخة الإلكترونية منه (التعليم عن بُعد) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية؛ وبذلك يصل إجمالي المستفيدين حتى اليوم إلى 1500 مستفيد ومستفيدة.

كما تهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي؛ بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

ويشرف على تدريب الطلاب كادر أكاديمي متميز، يضم مدربين نساء ورجالًا من جامعة الأمير فهد بن سلطان؛ بما يتوافق مع مستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، ومن خلال منهج مكثف ومطور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل
سبق

تُواصل شركة "نيوم"، تأدية واجبها ودورها المجتمعي الفعال تجاه أبناء المجتمع المحلي في نيوم وتبوك؛ حيث أطلقت "نيوم" هذا الأسبوع برنامجين يستهدفان تطوير المهارات الأساسية للحصول على فرص أفضل في سوق العمل بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك.

ويستهدف البرنامج الأول لتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات -والذي يأتي في نسخته الثالثة- نحو 400 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة تبوك.

فيما يستهدف البرنامج الآخر لتعليم اللغة الإنجليزية للاستخدامات التجارية والإدارية -والذي يأتي في نسخته الأولى- 100 مستفيد ومستفيدة من حديثي التخرج من حاملي البكالوريوس أو الحاصلين على شهادة الدبلوم في التخصصات الإدارية، أو مَن لهم أكثر من عامين في هذا المجال.

وتُعَد هذه الدورات امتدادًا لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك؛ حيث سَبَق أن تخرّج نحو 1000 مستفيد من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، إضافة إلى النسخة الإلكترونية منه (التعليم عن بُعد) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية؛ وبذلك يصل إجمالي المستفيدين حتى اليوم إلى 1500 مستفيد ومستفيدة.

كما تهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي؛ بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

ويشرف على تدريب الطلاب كادر أكاديمي متميز، يضم مدربين نساء ورجالًا من جامعة الأمير فهد بن سلطان؛ بما يتوافق مع مستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، ومن خلال منهج مكثف ومطور.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:11 AM

برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل

لتعليم أساسيات الإنجليزية والتقنية.. 1500 إجمالي المستفيدين من الدورات

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بدر الجبل - تبوك
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تُواصل شركة "نيوم"، تأدية واجبها ودورها المجتمعي الفعال تجاه أبناء المجتمع المحلي في نيوم وتبوك؛ حيث أطلقت "نيوم" هذا الأسبوع برنامجين يستهدفان تطوير المهارات الأساسية للحصول على فرص أفضل في سوق العمل بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك.

ويستهدف البرنامج الأول لتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات -والذي يأتي في نسخته الثالثة- نحو 400 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة تبوك.

فيما يستهدف البرنامج الآخر لتعليم اللغة الإنجليزية للاستخدامات التجارية والإدارية -والذي يأتي في نسخته الأولى- 100 مستفيد ومستفيدة من حديثي التخرج من حاملي البكالوريوس أو الحاصلين على شهادة الدبلوم في التخصصات الإدارية، أو مَن لهم أكثر من عامين في هذا المجال.

وتُعَد هذه الدورات امتدادًا لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك؛ حيث سَبَق أن تخرّج نحو 1000 مستفيد من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، إضافة إلى النسخة الإلكترونية منه (التعليم عن بُعد) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية؛ وبذلك يصل إجمالي المستفيدين حتى اليوم إلى 1500 مستفيد ومستفيدة.

كما تهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي؛ بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

ويشرف على تدريب الطلاب كادر أكاديمي متميز، يضم مدربين نساء ورجالًا من جامعة الأمير فهد بن سلطان؛ بما يتوافق مع مستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، ومن خلال منهج مكثف ومطور.

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